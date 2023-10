Falleció Matthew Perry, el extrovertido “Chandler Bing” de la serie Friends

174657

Este sábado, a los 54 años de edad, falleció el reconocido actor Matthew Perry tras haber sido encontrado ahogado en el interior de una bañera a consecuencia de un infarto, reportaron medios estadounidenses especializados en espectáculos y farándula.

Perry alcanzó la fama durante la década de los 90 al interpretar el papel de “Chandler Bing” en la serie Friends que duró 10 temporadas y que contó con su participación en 234 episodios. Su personaje se ganó el cariño de los seguidores debido a su destreza actoral, gestos y expresiones.

Aunque Friends fue el papel con el que logró la mayor relevancia en su carrera, también trabajó en otros programas, como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, entre muchos otros.

