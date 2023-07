Entrevista con Camen Bohórquez:“Descolonizar el alma: Descolonizar el pensamiento”

130859

La homenajeada de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la doctora Carmen Bohórquez, conversó un tris con Noticia Al Día, esta mañana de viernes, acerca de su participación y presencia en esta gran fiesta cultural que se desarrollará, hasta el domingo, en los entrañables espacios de PDVSA La Estancia. Presentó importantísimo texto acerca de La mujer indígena y la colonización de la erótica en la América Latina, publicado por Monte Ávila Editores, ese mediodía de jueves, 20 de julio. Para este sábado, tiene programado presentar los Tomos XXI y XXII de la Colección Colombeia, archivos de Francisco de Miranda, editados por el Centro de Estudios Simón Bolívar, este 22 de julio.

Para ser honestos, necesito explicar que con la doctora Bohòrquez me unen lazos de absoluta fecundidad y belleza. Con ella, junto con la Sociedad Dramàtica de Aficionados de Maracaibo, recorrimos Mèxico, Grecia, España y doce islas angloparlantes del Caribe, sembrando ideas teatrales embuídas en este contexto de la descolonización.

Dra. Carmen Bohórquez, homenajeada de la Filven- Zulia, con su libro. Fotos José López

Placer de dioses conversar con la maestra hermana y amiga, cuyo curriculum vitae se lee pleno de fortalezas: ella talla su propia estampa: licenciada en Filosofía, egresada de la universidad de Zulia con mérito Summa Cum Laude. Estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, donde obtuvo du maestría en Filosofía. Después marchó a París, donde se doctoró en Historia, en la universidad de La Sorbona, obteniendo el máximo mérito.

Carmen es una sabia generosa y otra vez sabia.

Miremos su alma figlia

Ha sido profesora emérita titular de la universidad de Zulia, siendo también profesora visitante en las universidades de Cuba y Salvador. Dirigió la Escuela de Filosofía de la Universidad de Zulia, donde coordinó el programa de Maestría en Filosofía. Ella integró la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario de la Expedición Revolucionaria de Francisco de Miranda. Durante 4 años, desde 2011, fue Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora mismo es la Coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad y prosigue macerando los argumentos científicos que indican que Miranda es la chispa clave dentro del proceso de liberación de nuestros pueblos.

Como intelectual lúcida y muy dentro de su tiempo, Carmen Bohórquez asume el reconocimiento que se le brinda en el seno de un homenaje donde, una vez más, el lenguaje termina siendo asunto clave: “Descolonizar el pensamiento. Descolonizar el alma”, subsume su agradecimiento ad hoc.

Con ella hablamos, un tris, porque la agenda aprieta, pero el corazón desgrana identidad y trascendencia. Podría leerse como mis flores de la posverdad, pero les puedo jurar que aquí no se trata de un asunto ético: es amor. Yo amo todo lo que Carmen Bohórquez ha gestado por nosotros y eso, damas y caballeros, sencillamente se agradece y valora. Les diré algo de lo que me dijo: “Pienso que conjunción que se da entre la Filven, en el estado Zulia, en la fecha muy próxima al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, tiene un poco que ver con toda esta especie como de, despertar histórico, que se está dando en todo el país…”.

Carmen observa con lúcida prestancia esta trayectoria suya, tan comprometida con una causa irreversible: por mi condición de periodista doy fe que siempre he acompañado esta esclarecedora trayectoria de su quehacer: desde los congresos internacionales de filosofía que organizó, acá, en su lar que la adora y respeta, pasando por su propia “misión Miranda”, pasando por su comparescencia indispensable en el éxito internacional logrado por la SDM, hasta la configuración, ergo, la creación de la Red de Intelectuales. No hay dobleces ni medias tintas en el ejercicio de su militancia:

En cuanto a descolonizar la mente, a descolonizar esa versión de la historia que nos han contado, y a descolonizar el pensamiento en general, hay un movimiento ahorita bastante fuerte. Sobre todo en Caracas, pero que se está extendiendo por todo el país. Incluso, el lema de la Filven, es “Leer descoloniza”. Y, como lo dije en la durante la inauguración, descolonizar, además, es muy importante en estos tiempos en que se está tratando de imporner, en el resto del mundo, que la salida para la humanidad es la Inteligencia Artificial. Esto es, que nos olvidemos de los conocimientos ya producidos por el ser humano normal, común y corriente, por el ser humano vivo, biológico, porque ahora esa inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de la humanidad.

En seguida sigue su hilación: “Y con eso se está dando un discurso también a los jóvenes: ¿para que te preocupas de estudiar, para que te preocupas de formarte, para que te preocupas de estar leyendo libros, si las respuestas ya te las da la inteligencia artificial..? E, incluso, se crea una cosa que se llama Chat GPT, que hace que cualquier artículo que te vayan a pedir, en cualquier institución, la computadora te lo va a dar…Entonces, todo eso, aunque mirado en el cielo universal, se empata con lo local. Es aquí, donde a lo mejor hay gente que no percibe la relación pero creo que se enmarca en ese cambio que nos están tratando de imponer…”.

Afuera, en el patio central del formidable caserón de Cinco de Julio con la 9B. hemos presenciado la presentación de Luis Brito García y de Ildefonso Finol, uno hablando sobre su novela, Pirata, el otro disertando sobre uno de sus temas màs caros, Bolívar como gestor de la libertad. Esta última palabra, de ser representada, bien podría parecerse a la auspiciosa alondra que es Carmencha.

La obra de Miranda instiga todos los movimientos históricos de liberación, destaca la doctora zuliana.

Toda fiesta del libro siempre será nuestra magna alegría. Aquì, hasta el domingo, podrán encontrar libros provistos por 45 expositores, entre editoriales públicas, privadas e independientes y libreros. El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) estarán presentes a través de Librerías del Sur. También desfilará un grupo de connotados escritores nacionales nutrirá con sus ideas y disertaciones este encuentro con la palabra. Además de la escritora regional homenajeada Carmen Bohórquez, asistirán Iraida Vargas, escritora nacional homenajeada de la 18ª Filven; Luis Britto, Laura Antillano, Pedro Calzadilla, Reinaldo Bolívar, Luis Laya, Rod Medina, Carolina Álvarez, Inti Clark, Heberto González, Beatriz Aiffil, Alexander Torres Iriarte, Neguel Machado, Sol Linares, Alejandro López y Ennio Tucci, entre otras figuras dedicadas a la promoción del libro y la lectura. La doctora del alma, tan temprano, subraya:

-Esto que acabas de decir, óyeme, me honras con tus palabras. Probablemente la intención, cuando empecé a organizar todos estos encuentros, no era ésta. Pero, ahora que lo dices, yo creo que sí tiene que ver con el con el momento actual. Pienso que sí se hizo una cultura del buen discernimiento, en el país, sobre todo entre los sectores universitarios e intelectuales. Porque creo que tales encuentros, de filósofos y de intelectuales, que se dieron desde una óptica distinta a la a la academicismo, no era la filosofía de la academia, con un profesor hablando en la Luna y unos seres, escuchando, sin comprender. Era un diálogo sin diálogo, sin preguntar, el uno al otro, por problemas que nos estaban afectando y que no sabíamos que estábamos siendo víctimas del mismo problema, incluso para los propios filósofos. Recuerdo que la metodología que aplicamos causó sensación. Recuerdo mucho las palabras del maestro Arturo Roig, quien, en una reunión del foro de filosofía que en aquel momento se hacía, se levantó y pidió un reconocimiento por la metodología que yo estaba aplicando. La filosofía la llevábamos a la plaza pública y el pueblo demostró que podía filosofar de tú a tú, con cualquier filósofo importante…Pienso que el pueblo venezolano ha madurado y que el proceso ha sido reconocido por mucha gente, incluso en en Italia, donde se me dio un premio internacional de filosofía por mi aporte en llevar esta filosofía a la plaza pública, a las calles, a la plaza pública…

Alexis Blanco

Noticia al Día