Diosdado Cabello: El PSUV cumplirá las normativas que sean dictadas por el nuevo CNE

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la tolda roja cumplirá siempre las normativas que en el tema electoral sean dictadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado el pasado jueves por la Asamblea Nacional (AN).

“Esta semana tuvimos nosotros la elección del nuevo CNE, después de cumplir con las jornadas que establece nuestra Constitución, con un comité de postulaciones y con cada tarea cumplida. Fueron designados los nuevos rectores y con ello, su presidente, que es Elvis Amoroso. El PSUV cumplirá siempre las normativas que en el tema electoral sean dictadas por el CNE (…) Siempre lo hemos hecho”, destacó.

Cabello recordó que “lo que ha dejado sembrado Tibisay Lucena como institución no va a poder derribarlo nadie”.

Por tanto, también aplaudió el apoyo por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) donde ratificaron que resguardarán la seguridad del país durante las elecciones presidenciales.

Reiteró que su partido está listo para ir a elecciones el próximo mes de octubre si el Consejo Nacional Electoral así lo decide.

“Nosotros estamos listos para ir a las elecciones en el mes de octubre. Si (el CNE) las convoca para noviembre, estamos listos para noviembre; para diciembre, para cuando las convoque. Ellos (la oposición) no están listos, pueden decir lo que quieran, pero ellos no están listos. Ni siquiera están preparados para estar listos. No tienen ningún tipo de acuerdo entre ellos”, puntualizó.

Cabello señaló que “La oposición tendría que ponerse de acuerdo para que se reúnan y haya un diálogo entre ellos, a ver si llegan a un acuerdo” y ratificó que “Ahora puede tener la derecha nacional e internacional toda la certeza de que nosotros no nos vamos a dejar tumbar… ¡No nos vamos a dejar tumbar!”.

Con información de El Universal