Dos niñas, de seis y nueve años de edad, respectivamente, fueron violadas por un sujeto identificado como Johan Manuel Sulbarán Atencio (21), quien al parecer se encuentra prófugo de la justicia tras cometer el repudiable hecho ocurrido en el sector El Bajo del municipio San Francisco.

Dayana Hernández (37), madre de las víctimas, se presentó este martes 20 de febrero en la redacción de NAD para relatar con lágrimas en sus ojos el lamentable trauma que les ha dejado esta situación a sus dos hijas menores, una de las cuales tuvo que ser sometida a una reconstrucción de sus partes íntimas.

La progenitora informó que la violación de sus dos hijas menores ocurrió el pasado 20 de enero en una humilde residencia situada en el sector El Bajo del municipio San Francisco, donde habita su hija mayor Elianys Hernández (20), para que ella se las cuidara mientras trabajaba.

En la casa estaba Johan Manuel Sulbarán Atencio, pareja de Elianys Hernández y yerno de Dayana Hernández, quien se aprovechó de la confianza que tiene con las niñas para ultrajarlas. Tras el hecho, las amenazó para que no lo delataran.

Dayana Hernández expresó que se dio cuenta de lo ocurrido por un repentino sangramiento que vio en la parte íntima de su hija de seis años de edad. Al principio pensó que se trataba de un desarrollo prematuro, pero al llevarla al Hospital Universitario de Maracaibo y ser sometida a un examen forense, los médicos determinaron que había defloración.

“Descubrí que mi hija menor fue violada porque vi su vagina sangrar. Además, estaba decaída y no tenía el mismo entusiasmo de siempre. Primero la llevé al hospital Noriega Trigo, pero me dijeron que para un examen forense tenía que ir al HUM. Fue en ese hospital donde me enteré de que mi hija había sido víctima de abuso sexual”, dijo Dayana Hernández.

La madre de las menores aseguró que su yerno, Johan Manuel Sulbarán Atencio, es el responsable de la violación de sus hijas. Resaltó que desde el 22 de enero huyó de El Bajo y que hasta la presente fecha desconoce su paradero. No descarta que se haya ido del país y que esté en Colombia.

Explicó que ya colocó formalmente la denuncia sobre la violación de sus hijas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con sede en San Francisco, pero que hasta la fecha, ninguna autoridad de la región se ha comunicado con ella para informarle como avanza la búsqueda del sujeto o si fue apresado.

“Ese delincuente se fue del país y yo estoy denunciando públicamente el caso de mis hijas para que no quede impune, exijo justicia y a las autoridades que lo busquen porque no puede andar por la vida sin pagar el daño que le hizo a mis hijas. Hago también un llamado a Tarek William Saab para que me ayude con esta desgracia”, manifestó Dayana Hernández.

Dayana Hernández, madre de las niñas violadas, exige a las autoridades la pronta captura de Johan Manuel Sulbarán Atencio. Foto: Xiomara Solano

Johan Manuel Sulbarán Atencio (21) se encuentra prófugo dela justicia según su nuera Dayana Hernández.

José Gregorio Flores/Noticia al Día