Valla gigante en las Torres del Saladillo genera polémica entre la colectividad marabina

Una gigantesca valla publicitaria de la embotelladora Coca-Cola, ubicada a todo lo ancho y largo de las residencias Torres del Saladillo en Maracaibo, genera polémica por mostrar a dos mujeres abrazadas.

Las posiciones sobre lo que significa este tipo de publicidad son encontradas, no solo entre el colectivo sino entre los especialistas y expertos en la materia, sexólogos, psicólogos, publicistas.

Gente ligada a los medios de comunicación, publicidad y mercadeo (sin dar a conocer sus nombres) han dado su opinión a través de las redes sociales y muchos de ellos concluyen en que la publicidad ha evolucionado mucho, y la subliminal, si se usa de forma responsable, es beneficiosa tanto para el anunciante como para el consumidor.

Algunos consideran que se trata de mensajes, que sólo pueden interpretarse a través del subconsciente humano. Coinciden en que, al tratarse de un mensaje “oculto”, muchos individuos se niegan a creer que esta publicidad exista, sin embargo, otros están conscientes de que nos enfrentamos a este tipo de publicidad día a día y que los recursos más utilizados para este tipo de mensajes tienen como tema principal el “sexo”, el erotismo, la sensualidad y la desnudez como una forma de estimular la compra, tanto a nivel consciente como subliminal.

Estamos sexualizando la imagen

La psicóloga conocedora del tema Duilia Andrade, fue consultada por Noticia al Día y señaló: “No me queda clara la ideología de género en ese mensaje. No tengo una postura en favor de la comunidad LGTBIQ+ y por el contrario tengo mis reservas en algunos casos, pero no me queda claro, que ese sea el mensaje”.

“Creo que va más por el planteamiento del afecto, son muchas cosas que se están trasmitiendo, como el abrazo y mucha gente lo está llevando para otro lado”, destacó.

“Tengo una posición muy personal en cuanto a estas imágenes y las opiniones que están circulando en las redes sociales. ¿Por qué tenemos que sexualizar la imagen?”, se preguntó la psicóloga Andrade, e inmediatamente se respondió que estamos implicando un asunto de género.

Agregó que es posible que la cultura del LGTBIQ+ es la que podría estar provocando la confrontación del mensaje y “estamos cayendo en el juego dando la discusión al respecto y si no fuera así, no tuviera repercusión en este momento”.

Haciendo una evaluación del mensaje ,”allí no hay nada que simbolice la homosexualidad, fíjense bien, puede ser una madre con su hija, la mujer morena es más grande en proporción que la otra chica blanca, parece que se felicitan por alguna competencia una a la otra, no se están besando en la boca, ni hay nada que alegue que es de la LGTBIQ+, en fin”, indicó.

“Hay muchas cosas que se pueden presuponer de la imagen, y en el primer momento lo que observé es que las vallas fueron colocadas en las Torres del Saladillo, y este lugar significa deporte desde hace mucho tiempo, y me imaginé a una muchacha que ganó una actuación en una competencia y viene corriendo y se le encarama a la entrenadora, como se ha visto en otras imágenes y nunca hemos dicho nada”, aclaró la psicóloga.

Carencia de información sobre la sexualidad

Para el sexólogo Dixon Ochoa, encargado de la cátedra libre de Sexología de LUZ, “en nuestra sociedad siempre se ha visto una pareja heterosexual besándose y nadie se escandaliza, contrario cuando sí se ve una homosexual haciéndolo. ¿Cuál es el inconveniente con eso?”, se preguntó el experto, e inmediatamente respondió que: “nada de patológico tiene eso ni atenta contra la moral ni las buenas costumbres, ya que la homosexualidad es una conducta fisiológica, que es rechazada por algunos sectores conservadores, y por otros aceptada cada vez más, gracias a los avances de las ciencias de la conducta que han permitido entender que no es una enfermedad sino que es un patrón sexo-sexual al igual que la heterosexualidad”.

“El problema es de carencia o deficiencia de información relacionada con la sexualidad y lo importante es educar en esta materia para que el ciudadano asuma, comprenda que la homosexualidad hace mucho tiempo dejó de ser considerada una enfermedad, que es un paso sexo-sexual, una conducta fisiológica igual que la heterosexual, sobre todo, a muchos adultos que tienen errores de concepto, mitos y traumas sobre muchos temas relacionados con la sexualidad y entre ellos la homosexualidad”, explicó el doctor Ochoa.

En este sentido, recomendó que los padres deben estar preparados para explicarles a los hijos sobre estos mensajes.

