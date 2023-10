Un adiós a Rubén Darío Rincón, el cardiólogo más amado del municipio San Francisco

167987

Difícilmente, alguien que haya sido paciente del doctor Rubén Darío Rincón no derramó una lágrima al enterarse de su temprana e inesperada partida.

Según algunos de sus amigos, después que atendió a sus pacientes el fin de semana lo encontraron sin vida en el consultorio. Al principio pensaron que se había quedado dormido, hasta que advirtieron que el cardiólogo más amado del municipio San Francisco y uno de los más queridos de Maracaibo y del Zulia se encontraba sin vida.

Duro, desgarrador impacto. Se había ido el corazón del área de cardiología de la clínica Sierra Maestra, donde tuve el honor de conocerlo. Fue el médico de mi familia. El de mi padre Néstor Morán, de mi hermano Hugo (ambos ya en brazos del Creador) y de si no todos, la mayoría de mis primos y primas.

Mi padre para Rubén Darío fue ejemplo de paciente. Tanto que los médicos suelen pedir el máximo a los enfermos, intentando que cumplan el mínimo del tratamiento, pero con Néstor hacía lo contrario. Le exigía el mínimo, consciente de que iba a cumplir al máximo con su medicamento y su dieta, porque si alguien luchó por su vida y no quería morir era mi padre.

Yo sólo iba a consulta cuando sentía marcados síntomas que comprometían mi corazón maltrecho, asustado me empecinaba en superar la severidad de las indicaciones médicas, y entonces ese gran profesional de la medicina, la ética, me decía: “Tampoco seas tan Néstor”. Me reía. Nos reíamos. Es que era increíble la minuciosidad con que mi padre acataba su prescripción

Rubén Darío se hizo un miembro más de los Morán y de muchas familias de la zona sur, que ahora lloramos en la más triste orfandad cardiológica. Siempre me llamó la atención la afectividad con que trataba a sus pacientes. Con las señoras de la tercera edad desarrollaba una relación muy particular, a veces de madres a hijo, de amigos, de cómplices. El asunto era que ellas se sintieran bien, cómodas, seguras, en confianza. Igual con los señores.

Sus consultas transcurrían 50 por ciento electrocardiograma, presión arterial, ecocardiograma, auscultación, y 50 por ciento conversaciones de amistades sinceras. Era un experto escuchando las largas historias que los viejitos y viejitas acumulan en la mente desde su niñez. Y que se sabía de memoria porque, las de mi padre, por ejemplo, generalmente eran las mismas, sin embargo, cada vez que iba se las volvía a contar y él las escuchaba con imperturbable atención. Y sin interrumpirlo.

Lo que más admiraba de Rubén era que nunca dejó de trabajar y estudiar. Estaba constantemente en eventos nacionales e internacionales relacionados con las enfermedades del corazón, y esa singular amistad que hacía con los pacientes en la que terminaba adueñándose de ellos. No permitía que nadie se los tocara. Y sus colegas lo respetaban, sobre todo, los que fueron sus alumnos en la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia.

Una vez dijo que se iba del país y así se lo hice saber a mi padre, quien me respondió con preocupante desesperanza: “Bueno, si se va Rubén, yo tampoco voy más para que el doctor”. Por fortuna, nuestro apreciado galeno no emigró.

Yo no soy médico ni conozco a todos los cardiólogos del país, pero estoy convencido de que Rubén Darío Rincón era uno de los mejores de Venezuela. Lo decían los mismos especialistas. Y el que no lo admitía, tampoco lo negaba.

Ahora partió al cielo y desde aquí en medio de mi tristeza, porque siento que se ha ido otro miembro más de mi familia, le doy las gracias por haber hecho cuanto estuvo a su alcance por mi padre y mi hermano…Adiós Rubén, o mejor: hasta luego, porque por esa extensa senda, unos primeros, otros después, todos vamos a transitar.

Que el Señor te abrace junto a Néstor, a Hugo y te cobije en su santa gloria.

Por: Alberto Morán