UCEZ invita a su próximo After Office “Liderazgo que fideliza” junto a la coach organizacional Laura La Rosa

La Unión de Comerciantes del Estado Zulia (UCEZ) ofrecerá un nuevo After Office titulado “Liderazgo que fideliza: La mejor estrategia para conquistar trabajadores comprometidos”, facilitado por la coach organizacional, Laura La Rosa, quien cuenta con 30 años de experiencia a nivel nacional e internacional, acompañando a las empresas en el manejo de cultura organizacional. La cita es este viernes 27 de mayo, en el Salón Tropical del Hotel Gran Delicias, de 4:00 a 6:00 de la tarde.

El After Office busca atender las principales inquietudes expresadas por los agremiados de la UCEZ, siendo uno de los principales desafíos la falta de compromiso de los colaboradores y la constante fuga de talento, en tal sentido, este evento busca responder a esas inquietudes y ofrecer estrategias para construir el compromiso en los trabajadores desde el liderazgo.

Adicionalmente, el evento cuenta con el patrocinio de Ferretería ARCI, Da Vinci Ristorante, Farmacia Saas Tierra Negra, Remax Plus, Maracaibo To Go, Farmacias Casana, Puerta 5 Xpress, Papelería Esteva, Funeraria del Zulia, Centro Médico Madre Rafols, Salud OptiMédica, Pérgamino Café, Girón Girón y Asociados, Superfina, Previsora Plena, Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, Cícara Caffe, Súper Centro Maracaibo, Telelago, entre otras marcas que se siguen sumando.

Más información a través del número de contacto 0414-6546197, las redes sociales de la UCEZ @ucezempresarial en Instagram y Twitter, al igual que @soylauralarosa en Instagram.

