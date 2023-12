Tubo roto de aguas blancas afecta casas en Villas del Sur: hacen llamado urgente a Hidrolago

195551

Desde hace un mes, los habitantes de la urbanización Villas del Sur viven en angustia debido a la ruptura de un tubo de agua blancas que se está filtrando en las paredes de las casas por lo que hacen un llamado urgente.

Una de las afectadas manifestó que en cualquier momento su casa se puede caer:

“Estuve en las oficinas de Hidrolago y me mandaron a hacer el reclamo a tráves de la App Ven, lo hice tal cual me indicaron y no he recibido respuesta. No duermo porque en cualquier momento se me cae la casa. Tengo roedores, zancudos ya no sé a quién recurrir”.

“Las calles están dañadas y con la cantidad de agua que pasa por ahí están empeorando. Algunos vecinos se han caido por estar saltando para no mojarse los pies ya que el agua queda estancada. Pedimos al ente gubernamental responsable que por favor solucione”, expresó otra de las afectadas.

“Si se caen las casas ¿quién nos ayuda? Estamos a la intemperie y corriendo riesgos de quedar tapiados o de contraer enfermedades por los zancudos como el dengue”, expresaron.

