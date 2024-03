Tres veces por semana atención médica, odontológica, psicológica y medicamentos totalmente gratuitos: Casa parlamentaria

239824

Inauguración de la segunda Casa De Enlace Parlamentario

El pasado 27 de febrero, se inauguró la segunda casa de Enlace Parlamentario, en la parroquia Venancio Pulgar; iniciativa enmarcada por el Legislador del Consejo Legislativo del estado Zulia, José Javier Barboza de la mano con el gobernador Manuel Rosales Guerrero.

Así mismo en cumplimiento con sus atribuciónes de la comisión de Control, administración y servicios públicos del estado, que preside el Legislador José Javier Barboza, instalado el pasado lunes 26 de Febrero.

La actividad contó con show de danza, representación de Humberto Fernandez Moran, Bailoterapia, inflables, dotación médica y odontológica, ademas de entrega de balones, kit para barberos, cuadernos y libros para el funcionamiento de una biblioteca y tareas dirigidas para los niños que más lo necesiten en la comunidad de Venancio Pulgar.

“Está casa representa la esencia de cada uno de nosotros, está casa no es del Diputado Barboza, está casa es de la comunidad, de la gente; porque en esta casa vamos a encontrar tres veces por semana atención médica, odontológica y psicología, medicamentos totalmente gratuitos; no solo eso contaremos con talleres que ayuden al auto empleo en la comunidad, cómo es el curso de corte y costura, barbería, depilación de cejas y mucho más ; en mi calidad de Legislador, me comprometo a que sigamos creciendo cada día más por el Zulia grande que todos merecemos” acotó Barboza.