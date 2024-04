¡Tenemos fecha para la floración de los curarires!: Este miércoles 24-Abr. el Jardín Botánico de Maracaibo se viste de amarillo

Este miércoles 24 de abril, el Jardín Botánico de Maracaibo se vestirá de amarillo con el florecimiento de los curarires, tras llover este sábado 20 de abril. Así lo informó David Morales, presidente del Jardín Botánico a Noticia al Día.

Se requieren al menos 20 milímetros por metro cuadrado para que las flores se abran, explicó David Morales.

En los últimos ocho años los curarires han vestido de amarillo al Jardín Botánico de Maracaibo entre finales de abril y principios de mayo, días después de las primeras lluvias, detalló Morales.

El florecimiento de estos árboles es todo un acontecimiento entre la población marabina que asiste al Jardín Botánico en compañía de su familia, amigos, pareja, entre otros, para poder contemplarlos y tomarse fotos durante los tres o cuatro días que dura.

Al desprenderse sus flores los marabinos esperan 12 meses después; su florecimiento pareciera ser un agradecimiento a la naturaleza; sin embargo esto puede no ser exacto, pues la naturaleza es incierta y puede suceder dos veces al año.

¿Qué precio tiene la entrada para visitar el Jardín Botánico de Maracaibo?

Para visitar el Jardín Botánico, los usuarios deben de cancelar un costo de dos dólares los adultos y un dólar los niños de cuatro años hasta diez. El cambio es a tasa de BCV.

Durante la visita hay que cumplir las siguientes normas: no hacer parrillas, no fumar ni consumir bebidas alcohólicas. Está prohibido encender fuegos pirotécnicos, arrancar plantas, colgar hamacas, no subir a los árboles, ni rayarlos y no colocar música con alto volumen.

¿Qué son los curarires?

El curarire, también conocido por su nombre científico Tabebuia serratifolia, de la familia de nuestro árbol araguaney o Tabebuia crisantha, su altura alcanza los 45 metros y un diámetro de hasta 1,20 centímetros.

Este árbol es uno de los más abundante de los bosques de Maracaibo, además que se adapta bien a la sequía y agradece con esplendor cuando la lluvia cae, pues su regalo en respuesta es florecer.

El curarire es un árbol muy fuerte y mejor adaptado. Esta planta crece muy rápido, da buena cobertura y protege el suelo.

Este árbol es capaz de llegar a la sequía al desprenderse de sus hojas para evitar una deshidratación, aunque pareciera muerto es su forma de mantenerse vivo.

