Un perro pitbull atacó a madre e hija en Machiques de Perijá: piden ayuda para costear tratamientos

El pasado domingo 2 de octubre, en el sector Macoa del municipio Machiques de Perijá, a las 8 pm la mujer y la niña estaban conversando con la vecina y no se percataron que la reja estaba abierta.

De repente salió el animal y las atacó sin darle tiempo a nada. Primero se abalanzó sobre la niña, la madre se metió a ayudarla y también fue mordida en varias partes como la cabeza, manos y brazos.

Las lesionadas quedaron identificadas como Dayri Gómez, de treinta y trs años, y Yoairy Lobo, de catorce.

La agredida relató que al perro no le habían dado comida ese día y se enfocó en las piernas de su niña,

“Le forcé la mandíbula y como pude logré sacar la pierna de mi hija, pero el animal me atacó a mí. Hubo un momento en que no tenía fuerzas y me agarró en la cabeza. También me arrancó la uña de la mano”.

En el Hospital de Maquiches me atendieron, suturaron doce puntos y colocaron la toxoide. A mi hija también le aplicaron doce puntos en su pierna izquierda.

“Estoy traumada, no he dormido y no tengo recursos para seguir con el tratamiento, por lo cual estoy preocupada. Necesito ayuda economica, no tenemos dinero para costear los gastos”, refirió.