Un muerto y dos heridos tras tiroteo en un centro comercial de Dallas

-Se reporta que el sospechoso de efectuar los disparos fue detenido

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas este sábado luego de un tiroteo en el centro comercial Big T Plaza de la ciudad texana de Dallas.

Se reporta que el sospechoso de efectuar los disparos fue detenido. El área está acordonada en este momento, donde están desplegadas las fuerzas del orden. Según reportes, aún se desconoce por qué se produjo el tiroteo.

1 dead and 2 injured at the Big T Plaza in Dallas. I’m told the shooting took place inside and the suspect has been caught. The area is pretty much cleared right now with mostly just law enforcement on scene. @CBSDFW pic.twitter.com/ZfWZJC5pxD

— Nick Starling (@NickStarlingTV) September 10, 2022