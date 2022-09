Tren de Aragua estaría amenazando entornos escolares en Bogotá

septiembre 14, 2022 - 10:05 am

Las denuncias contra el Tren de Aragua siguen creciendo en Bogotá. A los hechos de violencia relacionados con personas asesinadas y desmembradas, ahora se les suman episodios en los que estarían amenazando a menores de un colegio de Bogotá.

El concejal Javier Ospina denunció que el grupo criminal conocido como Tren de Aragua sería el responsable de las amenazas que varios estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero, en la localidad de Los Mártires, han recibido. Esta situación habría obligado a varios padres de familia a retirar a sus hijos de la institución.

De acuerdo con el cabildante del Centro Democrático, cuatro familias ya retiraron a sus hijos del colegio debido a las amenazas, recibidas por no abandonar los «pagadiarios» en los que viven en el barrio Santa Fe.

“En nombre del ‘Niño Guerrero’ les dijeron que, si no abandonaban esas casas y no se iban de la localidad, los iban a asesinar a ellos y a sus padres. Eso no puede seguir pasando y mucho menos puede pasar que amenacen la vida de menores de edad. Son cuatros familias venezolanas. Eso lo pueden confirmar en el colegio Agustín Nieto Caballero”, señaló Ospina.

El Tiempo