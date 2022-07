Mujer se hizo pasar por médico zuliana durante 15 años y la arresta la PNB cuando ejercía en los Teques

julio 14, 2022 - 12:03 pm

1897835

Niurka Carolina Pérez de Ferrer (37) fue detenida por nfuncioanrios de la PNB en los Teques, Miranda, al ser acusada de ejercer ilegalmente la profesión de médico.

Una de las supuestas víctimas le manifestó al Diario Avance, como su vida la de su familia más cercana estuvo en riesgo por “los malos oficios que ofrecía la falsa galeno”.

Contó que un día la mujer “probó un sello en uno de los reposos que mi hijo llevaría a su trabajo, yo tomé la hoja y le pedí a un funcionario del Ministerio de Salud, amigo de la familia, que verificara el Impre Médico porque me parecía dudoso; es cuando él me confirma que ella estaba usando un Impre de un doctor residenciado en el Zulia. Ella, al ver que mi actitud cambió, decidió alejarse y no ir más a la casa; yo por mi parte, decidí denunciarla”.

“En marzo de 2021 yo me comencé a sentirme mal, en ese momento no se conseguía con facilidad un lugar donde hacerse las pruebas para confirmar la existencia o no del Covid-19, un amigo que trabaja en una delegación policial me recomendó a la supuesta doctora y me indican que es la regente del ambulatorio de El Jarillo. Me puse en contacto con ella y comenzó a atenderme, nos hizo pruebas PCR a mí y a unos familiares por alrededor de cuatro días, dando los resultados siempre negativos; sin embargo, yo cada vez me sentía peor. Un día sufrí una hemorragia, me trasladan a una clínica local, donde me diagnostican con dengue hemorrágico; en ese momento, Niurka Pérez se presenta allí y dice que es mi médico de cabecera”, dijo la denunciante, quien prefirió resguardar su identidad.

Detalló que una vez en el recinto de salud, contrajo Covid-19, sin embargo, es dada de alta “ya que no presentaba ninguna dificultad cardiorrespiratoria; de allí salí con mi receta médica y en compañía de Niurka fui a la farmacia a comprar lo que necesitaba. En ese momento, ella me ofrece medicamentos para el Covid-19 que extraía de forma irregular de Corposalud, lo cual me empezó a parecer extraño”.

Relató que la falsa doctora se instaló “en mi casa durante una semana; estando yo de reposo, con las plaquetas muy bajas, ella comenzó a medicar a mi esposo y mi hijo de 22 años, sin haber confirmado si ellos tenían Covid-19 o no. Como al tercer día, empiezo a ver a mi esposo demasiado decaído, es cuando me doy cuenta de que ella le está suministrando dexametasona siendo él diabético, lo cual estaba contraindicado”.

Tras varios meses de ardua investigación, la sospechosa fue aprehendida por los efectivos de la PNB y se encuentra detenida en la sede del cuerpo policial. Al momento de su captura, se le incautó: Un teléfono celular marca Samsung, un título de Enfermería de la Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (IUTA), un Título Universitario en Radiología, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también un título de Enfermería de la UCV, notas certificadas del IUTA y también de la UCV; toda documentación, aparentemente, falsa.

Una fuente vinculada al caso, señaló que se presume que la mujer habría usurpado las funciones de médico por más de 15 años, prestando servicios en centros de salud como: El Hospital Victorino Santaella, los Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Ernesto “Che” Guevara y Padre Cabrera, también en diferentes ambulatorios, e igualmente, de forma privada.

Se supo que otra fémina de 38 años fue quien facilitó la falsa documentación a Pérez, está implicada también habría sido detenida por la PNB.

Trascendió que el caso fue notificado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, ente que continuará con las averiguaciones pertinentes.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía, que de haber sido víctima de esta u otra persona que ostente falsas credenciales de médico, denunciar el hecho ante los órganos competentes para poder materializar su aprehensión.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.