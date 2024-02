Solicitan al alcalde Rafael Ramírez la no demolición de una casa de familia en el sector Belloso de Maracaibo

234939

Una situación irregular se presentó en horas de la mañana de ese viernes 23 de febrero en el sector Belloso de Maracaibo, cuando una cuadrilla de trabajadores del Centro de Procesamiento Urbano (CPU) de la Alcaldía de Maracaibo, se presentó en la avenida 13A con calle 86A para demoler una casa que, según sus propietarios, fue construida hace más de 80 años.

Los habitantes del domicilio se mostraron atónitos y confundidos ante lo que calificaron una acción arbitraria, ya que según informaron a NAD, esta dependencia del ayuntamiento nunca notificó por ningún medio y con antelación sobre la medida, la cual atenta contra el bienestar de cuatro personas adultas (entre ellas una anciana) y dos niños de seis y nueve años de edad, respectivamente.

Resaltaron que el pasado martes 20 de febrero varios representantes del ayuntamiento se presentaron para informar por vez primera sobre la demolición y que la misma se haría este viernes 23, sin ni siquiera darles un tiempo para evaluar la medida, sin presentar la documentación legal y pertinente que comprobara la acción a ejecutar.

En la casa funciona un pequeño negocio que es la fuente de sustento de la familia afectada por la medida municipal.

Soraydenis Beatriz Padilla de Morán, hija de Soraya Romero (propietaria del terreno donde se ubica la casa) expresó que los trabajadores de dicha cuadrilla llegaron con camiones volteos y maquinaria pesada para proceder con el derrumbe del inmueble, donde además funciona un negocio de venta de lubricantes que es la principal fuente de sustento del grupo familiar que lo habita.

Detalló que los representantes del CPU alegaron que la demolición del domicilio se debe a que está construido sobre un terrero ejido, de dominio público, y que por ello, debe ser removido para que el ayuntamiento pueda disponer de su utilización. Aseguró que estas personas “bajaron la guardia” cuando se dieron cuenta que dentro de la casa, había una anciana y dos niños pequeños.

Padilla de Morán destacó que su familia tiene las escrituras de bienhechurías, las cuales fueron legalizadas en el año de 1993, en la Notaría 4ta pública de Maracaibo. En consecuencia, hizo un llamado al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, para que intervenga en la situación y la ayude con esta problemática que atenta contra el bienestar de su grupo familiar.

“Le hago un llamado al alcalde Rafael Ramírez para que por favor intervenga en esta situación y me ayude a que no demuelan mi casa, donde vivo con toda mi familia y además trabajo desde hace más de 30 años. La ubicación de la casa no afecta a la municipalidad en lo absoluto, no obstruye el tráfico de vehículos o de transeúntes”, dijo Soraydenis Padilla.

Por su parte, el abogado Eduardo Mello, asesor jurídico de la familia afectada, instó al burgomaestre a conformar una comisión disciplinaria que pueda acudir hasta la avenida 13A con calle 86A de Belloso, para que constate lo que viene sucediendo y determine que la ubicación de la casa-negocio, no causa ningún problema al sector Belloso, ya que la representación legal del CPU “se lavó las manos” con esta situación, alegando que solo estaban “cumpliendo con su trabajo”.

