128322

Con una gran sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos, Sonia Margarita, mejor conocida como La Negra, recibe a todos sus clientes con entusiasmo, positivismo y amor. Para ella, reparar zapatos no es solo un trabajo, sino una pasión que la hace feliz.

Cada día, se levanta temprano y se prepara para hacer lo que mejor sabe hacer: arreglar zapatos y hacer que sus clientes se sientan bien consigo mismos y con su calzado.

A pesar de haber enfrentado numerosos desafíos en su vida, Sonia Margarita sigue adelante con fuerza y determinación. Desde los 14 años, ha trabajado incansablemente en diferentes oficios para asegurarse de que ella y sus tres hijos tengan suficiente comida y un lugar donde vivir. Desde muy temprana edad vendió ropa en las playas de Margarita y los Puertos, ha trabajado en puestos de comida y en talleres de latonería, pero el trabajo que más le apasiona es la reparación de zapatos.

¿Cómo aprendió Sonia este oficio?

Fue gracias a un amigo que conoció en uno de sus trabajos que Sonia Margarita se adentró en el mundo de la reparación de zapatos. “Yo vendía desayunos y al lado de mí se colocaba un señor arreglando zapatos, así que en las tardes él me enseñaba y realmente me gustó. Era mucho más fácil y no tenía que despertarme temprano a hacer comida”, expresó Sonia Margarita en una entrevista con Noticia al Día.

“Seré zapatera hasta que me muera”

28 años han pasado desde entonces, y Sonia Margarita ha acumulado una gran experiencia y conocimiento en el mundo de la reparación de zapatos. Para ella, no hay nada más gratificante que ver a sus clientes salir de su tienda con una sonrisa en su rostro y un par de zapatos reparados en sus manos. Es una verdadera artista en su oficio, y sus manos son un reflejo del arduo trabajo que ha hecho durante tantos años.

A pesar de que sus hijos ya son mayores de edad y viven fuera del país, Sonia Margarita sigue trabajando con la misma pasión y dedicación que siempre ha tenido.

La avenida Baralt se ha convertido en su hogar durante tantos años, y allí es donde sigue haciendo “magia” con sus manos.

Para ella, no hay nada más importante que su trabajo y su familia, y sigue adelante con valentía y fuerza, inspirando a todos los que la conocen.

Lea también: https://noticialdia.com/al-dia/este-ano-se-produciran-en-el-pais-menos-zapatos-porque-hay-pocos-clientes-cavecal/

Noticia al Día/María Briceño/Leidy Tovar/Pasantes

Fotos José López