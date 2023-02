El sistema eléctrico del país tiende a convertirse en un problema crónico: Experto eléctrico Miguel Lara

49233

Para Miguel Lara, ingeniero electricista especialista en planificación y operaciones , el sistema eléctrico venezolano, tiende a convertirse en un problema crónico, porque con “paños calientes, empresas de maletín ni borrón y cuenta nueva se va a solucionar, porque se trata de un problema de fondo, con mucha gerencia, mucho profesionalismo y mucho conocimiento con voluntad política y no lo hay».

Lara, ingeniero electricista con 48 años de ejercicio profesional, especialista en planificación y operación en sistemas eléctricos fue abordado por Noticia Al Día sobre el recrudecimiento de los bajones y apagones en la mayoría de los estados del país, incluyendo el Zulia en donde las fallas eléctricas son diarias y a cualquier hora.

El sistema se encuentra cada vez más precario y en cualquier momento las falla serán mayores dice el experto Lara

Conversó el experto en materia de electricidad vía telefónica con Noticia al Día sobre la materia y dijo que el gobierno “sigue haciendo cositas” para enfrentar la problemática existente, como eso del programa de “borrón y cuenta nueva” y no hacen una verdadera inversión para llega a una solución de raíz.

“Esto no va a mejorar, hasta que no se cambie el modelo de gerenciar, que pasa, incluso, por contratar empresas de maletín para recuperar el servicio, cuando se necesita genta más especializada en la materia y que tenga ética profesional para realizarlo”, dijo.

“Estamos claro que hay que pagar un servicio como el eléctrico, y así lo reconoce todo el pueblo, pero no hay que creer que con eso del borrón y cuenta se va solución la problemática, aclaró.

Si a alguien se le ha suministrado desde hace muchos años dinero para su servicio, mantenimiento, y demás atención ha sido a Corpoelec en una cantidad tal, que si la comparamos a la fecha, es mucho más del doble de lo que costó construir el sistema eléctrico del país.

El ingeniero Lara dice que se necesitan cambios radicales porque El sistema se encuentra cada vez más precario y en cualquier momento falla y se originan bajones y apagones con las consecuencias que todos sabemos.

A juicio del experto Miguel Lara hay que poner al frente de la industria a personas capacitadas

Asegura que cada día los apagones serán más frecuentes y no habrá “borrón y cuenta nueva “que valga. El corte del servicio cada día será mayor. No habrá solución si no hay un cambio del modelo que ha hecho que el servicio de electricidad se preste con tan baja calidad, insistió.

A su juicio hay que poner al frente de la industria a personas capacitadas. Hay que tener un equipamiento y se debe poner a funcionar de forma eficiente el sistema, puntualizó.

