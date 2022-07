Señores, la muerte de Karol Bautista fue ACCIDENTE LABORAL ¡Sus hijas reclaman justicia!

julio 1, 2022 - 11:57 am

-El caso de la trabajadora de Corpoelec Centro Sur San Francisco, Karol Bautista Salcedo, quien falleció el pasado 08 de Septiembre del 2021, muerte ocasionada por la colisión de dos vehículos correspondiente a la Guardia Nacional Bolivariana adscrito al destacamento 114 de la vía La Cañada y una Unidad de Corpoelec Centro Sur San Francisco; después de Nueve meses, ha sido determinado por Inpsasel como Accidente Laboral, luego de que su Esposo Yhon Edixon Osma Velázquez iniciara la denuncia correspondiente al caso ante la Fiscalía Superior.

Hoy el señor Yhon Edixon Osma Velázquez, venezolano, con cédula de identidad N°V-23.179.116, vuelve a alzar su voz, exigiendo a Corpoelec la respectiva admisión del Informe del Accidente Laboral, donde fallece su esposa y madre de sus hijas, ya que el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Jurídico se niegan a reconocer dicho accidente como laboral, con el fin de evitar lo que desde el inicio ha solicitado Yhon Osma, que es la debida Indemnización de las Dos menores de edad que quedaron sin su madre.

Cabe resaltar que las principales personas que se niegan a asumir el presente acto son: la Jefa de Recursos Humanos del Estado Zulia, Leynis Linares y a su vez el Jefe de Recursos Humanos de Corpoelec Alejandro Medina, y los Abogados del Departamento Jurídico: Armando Parra y Alberto Rosales adscritos a Corpoelec, desconociendo el accidente, como «Accidente Laboral» y pasando por encima de la decisión de Inpsasel.

Nota: Yo, Yhon Osma, exijo al Señor Ángel Duarte, Gerente de ASHO o mejor conocido como Seguridad Industrial de Corpoelec Zulia, que se pronuncie y aclare la situación, que es lo que oculta? Que es lo que defiende? porque si ud señor Duarte, sabe perfectamente que eso fue netamente laboral, por qué hasta el momento no ha tomado las medidas correspondientes al accidente?? Por qué no se ha pronunciado? Pregunto yo? donde está su informe? De lo contrario ya esta situación tan engorrosa se hubiera solucionado satisfactoriamente. Esto honestamente da mucho que pensar, o es que estás apoyando y Defendiendo silenciosamente a Yhonder Medina en todas sus cochinadas y lo más triste es que estás olvidando algo muy importante y sobre todo echando a un lado su moral y buenas costumbres, con el fin de justificar lo injustificable y defender lo indefendible.

Ahora bien, yo lo único que quiero y exijo es que mis hijas seas indemnizadas, porque Karol no era una trabajadora contratada, ella era una trabajadora Fija en Corpoelec; y, todo lo que ella luchó en su trabajo era para darles una mejor calidad de vida a sus hijas y el día del accidente asistió a esa Granja por órdenes de quien era su jefe Yhonder Medina, hoy jubilado por Corpoelec, con el fin de evadir responsabilidades sobre el accidente donde mueren dos trabajadores, entre ellos Mi Esposa y madre de mis hijas.

Todo quedó viciado desde el inicio, yo hago un llamado a la Señora Fiscal que lleva el caso, que se pronuncie respecto al accidente, a ver si Corpoelec asume de una buena vez su responsabilidad y actúa a favor de las niñas que quedaron Huérfanas gracias a los caprichos económicos que tenía Yhonder Medina y sus secuaces.

Todos cobran y se llenan de dinero sucio y corrupto en sus actos ilícitos y mis hijas que requieren una justa indemnización que por Ley les corresponde, entonces si de la niegan, y los responsables se hacen de la vista gorda jubilando a Yhonder Medina y cambiando de Puesto a su Jefe Santiago Arrieta con tal de lavarse las manos.

(Señores Recuerden que la vida es un Círculo, todo se devuelve, hoy son las hijas de Karol, mañana será alguno de sus hijos) atentamente Yhon Osma. Tlf. 0414-1755602