Precios del plátano siguen en alza en Maracaibo

101668

El plátano por unidad en las tiendas tiene un valor de 12 bolívares, mientras que en el centro venden 10 “rebusquitos” por Bs. 100, casi cuatro dólares a precio del mercado negro.

Lea también: Ahora hasta comerse un HUEVO frito es un lujo

En supermercados y comercios prefieren venderlos por kilo y a muchos, esta modalidad no les ayuda con el bolsillo.

Y es que el Sur del Lago, de dónde salen sigue inundado y las cosechas están en riesgo. Los productores que pueden trasladarlos hacía la ciudad se enfrentan a un gran problema como la falta de transporte debido a la escasez de gasolina.

Vendedores aseguran que están a pegados a los precios que le imponen los proveedores y ellos los ofertan con un mínimo margen de ganancia.

María Loyo, ama de casa asegura que tiene tiempo sin llevar plátano a su casa. “Es imposible porque en el arroz y el salado se va el dinero y ya no alcanza para llevar plátano porque aumentó demasiado”.

Mirna Ríos, manifestó que prefiere sustituirlos por topocho porque el kilo está en 10 Bs mientras que un solo plátano está en 12. “Aunque no es lo mismo, el topocho resuelve porque ya es imposible comer plátanos en esta ciudad. No se justifica que somos productores y no lo podemos a llevar a nuestras mesas por lo costoso”.

Noticia al Día