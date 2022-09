Polisur inicia proceso de captación e inscripción de aspirantes a oficiales

septiembre 15, 2022 - 4:32 pm

Este lunes se inicia el proceso de inscripción para el curso básico del Programa Nacional de Formación (PNF) en Servicio Policía, con el que tendrás la oportunidad de formar parte de la Policía del municipio San Francisco.

Este proceso de inscripción, correspondiente al proceso II-2022, estará abierto desde el lunes 19 al viernes 23 de septiembre del año en curso, en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la seguridad (Unes), en Sierra Maestra.

El aspirante a oficial de Polisur deberá poseer, entre otras, las siguientes características:

.- Ser venezolana o venezolano.

.- Edad comprendida entre 18 y 24 años.

.- No poseer antecedentes penales.

.- Ser bachiller en Ciencias o afines.

.- No poseer perforaciones con fines estéticos, ni tatuajes visibles.

.- No estar sujeto a interdicción penal.

.- No haber sido destituida o destituido de algún órgano militar, algún organismo de seguridad del Estado o cualquier institución pública o privada.

Al momento de la Inscripción el aspirante debe consignar:

.- Carpeta marrón tamaño oficio, identificada y con gancho

.- Una fotografía tipo carnet

.- Copia de la cédula identidad ampliada y centrada

.- Copia de la cédula de identidad del padre y de la madre

.- Copia de la partida de nacimiento del estudiante

.- Resumen curricular con fotografía

.- Inscripción militar con fotografía

.- Comprobante del registro del CNE

.- Comprobante prueba Opsu

.- Copia simple del título de bachiller

.- Fondo negro certificado del título de bachiller

.- Copia certificada de las notas de bachillerato

.- Carta de residencia con vigencia no mayor de tres meses

.- Carta de buena conducta en vigencia no mayor de tres meses

.- Grupo sanguíneo emitido por un laboratorio

.- Número de cuenta del Banco de Venezuela

