Pido silencio

128739

DUELO INCURABLE…Buenas tardes. Por mera solidaridad y harto afecto comparto con ustedes una tragedia muy mía…Mi madre, María Augusta Blanco, falleció esta mañana. Por favor, les ruego y suplico harto silencio. Cuando lean este mensaje sentiré su solidaridad. Después, cuando nos encontremos, tal vez compartamos abrazos y palabras de condolencia, etcétera. Pero ahorita, por favor, les ruego que me cubran de silencio. La memoria nos eleva. La oración nos salva. Oremos, por mamá, en silencio…

Gracias. Los quiero tanto y siempre. Dios les premie sus gestos tán solidarios y nobles.

Ayer escribía que Dylan Gabriel no podría celebrar junto con su padre la efeméride. El Día del Niño encontró a mi niña, María Augusta, con sus 91 años y una insondable fe, moliendo café, memorias y andares. Pero en ese momento ya luchaba por su lucidez. Una batalla contra su adicción al jodido alpram. Por ahora duerme, infinitamente bella y plena de lunares. Aunque ella siempre hablaba dormida. 91 años, sí. Y estaba tan niña bella cada día. Ahora pienso que esa belleza aplasta este silencio abismal de crisálidas perdidas. Estoy tan jodido ahora mismo y para siempre. La niña Jones is gone.

Ahorita estamos juntos, dialogando. Ella, en su humilde féretro de utilería naif. Yo, intentando pedirle perdón por mi negligencia y mis dislates. Nada de mí existiría si ella no hubiese trocado bolas por ovarios. Madre y madre es igual a padre. En fin, quienes deseen saber, por periodismo o por morbo, el GPS ha de orientarlos hacia la Funeraria San Tarcisio, Circunvalación 2, antes de Ciudad de Dios si se viene en dirección hacia el hospital Madre Rafols…Las exequias serán mañana, martes, doce del mediodía, en Jardines La Chinita…Gracias por el detalle de la solidaridad.

Mucho más porque brindo contra la muerte mientras celebro la vida noble y digna de mi madre:

¡Salud!

Descansa en paz, mamita mía que te hais marchao…

Te amo, mi viejita Lú…Tus nietos Juancho y el Dylan no quieren pensar en un mundo sin vos. Pero comprendo bien esto que me dices, en este instante: ¡Víveme, vívanme!

Te amo

Salud…!

Ay Ay Ay…

Alexis Blanco

Noticia al Día