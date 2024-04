Pescadores de Santa Rosa: Llevamos tres semanas sin ver un camarón

261889

Las condiciones climáticas que se han sentido en Maracaibo en lo que va de año, incluyendo lo relacionado con el candelario lunar y el último eclipse de sol que se registró, han influido, según pescadores del Lago de Maracaibo, en una baja de producción del camarón y otras especies.

Los pescadores de Santa Rosa dicen que está floja la pesca. Foto: J Sánchez

“Los pescadores forman una parte importante en nuestra cultura. Somos un país pesquero, uno de los más importantes del Caribe”, dijo hoy Enio Díaz, procesador y comercializador de pescado que nos recibió hoy en su bohío en Santa Rosa al norte de Maracaibo, sitio turístico y de pesca, donde señaló que la “pesca está floja” en estos momentos a pesar de que hace poco pasó la Semana Santa.

“En estos días salí a ver qué pescaba, conseguí tres corvinas, se las vendí al cavero y ni siquiera me las ha cancelado, lo estoy esperando”, dijo.

No se ve movimiento de pesca en Santa Rosa. Foto: J Sánchez

Nos recordó que el pescador forma parte importante en nuestra cultura. “Este trabajo no es tan sencillo como muchos piensan, no solo se trata de pescar y luego ir directo a la venta, no es así, eso requiere de un pequeño trabajo como todo, incluye el procesamiento de cortar los peces para así extraer lo que no les sea de provecho y sirva y luego proceder a venderlo, empacado, limpio”.

Pescador Enio Díaz, dice que lleva tres semanas que no ve un camarón. Foto: J Sánchez



Tres semanas sin ver un camarón

Díaz se refirió a que en las últimas semanas los pescadores de Santa Rosa no han visto un camarón y es que, según la creencia, “cuando no hay luna no se agarra nada, y menos ahora que hasta eclipses se han registrado y los ahuyenta, según nuestros pescadores ancestrales”, argumentó.

El poco pescado que se logra, incluyendo el camarón, se ofrece a los bohíos para los negocios de Santa Rosa, que es un sitio turístico.

Pescador José Morán ,”Lucho”, dice que no hay mujeres pescando en el Lago. Foto: J Sánchez

Hay que resaltar que estudios realizados en otros países latinos relacionan el crecimiento del camarón blanco con el calendario lunar.

Han concluido que en lo que llaman el período de muda, el camarón suele resguardarse en el fondo de la camaronera. Allí parece disminuir o incluso suspender la ingesta de cualquier alimento.

Su principal objetivo ahí es llevar a cabo el cambio de cutícula. Es una etapa sensible para el animal, en el que puede quedar más débil, y expuesto a enfermedades o depredadores.

Con los eclipses algunos peces suelen dejar de nadar y quedarse quietos u otras especies marinas saltan sin hacer ruidos.

Las pescadoras ya no pescan

Para José Morán, “Lucho”, que se dedicó a la pesca por espacio de 35 años y ahora se encarga solo se procesar, las pescadoras ya no se dedican a dicha actividad; muy pocas, una que otra, lo hace con su marido pero la mayoría se fue del Lago.

“Ellas se encargan de procesar el mojito, empacar los camarones y filetes, más nada”, agregó.

Sobre el hampa del que tanto se habla, a los “remeros” no los tocan, solo a los de las lanchas que pescan de noche y les cobran vacunas con especie, es decir, si han pescado 80 kilos les quitan 40, sobre todo con la pesca de camarón en sectores como Punta de Palmas donde están los llamados “líderes”.

