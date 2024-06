Existen refugios y albergues dedicados a rescatar las mascotas, sin embargo la situación parece empeorar al no existir capacidad para dar un hogar a la cantidad de animales que hay en la calle. Los que se van de Maracaibo a otro país, hasta el último momento no hayan que hacer con sus animales y no les queda otro remedio que dejarlo en una esquina, en un mercado o en un centro comercial para que "no pase hambre". Esta actitud es inaceptable y amerita una rápida acción del gobierno regional y municipal

-El problema de los perros en situación de calle y abandono es muy complejo. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos, que nos sucede que les damos abrigo, los acariciamos y después lo despreciamos?. Hoy en días existen algunas razones para ello.

Foto: Will Marval

-Los perros sueltos y callejeros que se encuentran libres en la vía pública son desde hace tiempo un problema no solo para la salud pública, sino también para la convivencia social. Gran parte de estos animales son consecuencia del abandono o tienen algún tipo de propietario o tenedor que los hacen vivir la mayor parte del tiempo fuera de sus domicilios, deambulando sin control por avenidas.



Los que una vez tuvieron dueños y los “soltaron” para que tomaran la calle en busca de alimentación, o los que le abren la puerta para que pasen el día fuera de su casa, ya sea por la falta de los debidos cuidados de sus propietarios o los que nacieron en plena vía pública, están invadiendo a Maracaibo por los cuatro puntos cardinales sin distingo de clase social.

Foto: Cortesía



Así como la denuncia que Noticia al Día hizo de los gatos, que se han apoderado de viejas edificaciones en el casco central de la ciudad , tal como el conocido reten de Bella Vista donde habitan centenares de felinos que están al cuido de una señora en situación de calle se suma ahora el caso de perros callejeros que deambulan por las parroquias de la ciudad.



Un problema latente

El abandono animal es un problema latente al que todavía no se le ha encontrado solución. Es cierto que existen refugios y albergues dedicados a rescatar las mascotas, sin embargo la situación parece empeorar al no existir capacidad para dar un hogar a la cantidad de animales que hay en la calle.

Foto; Will Marval

La carencia de políticas públicas eficientes que regulen a la ciudadanía su comportamiento y convivencia con los canes, mediante normas y leyes, es uno de los factores fundamentales para atacar el problema.

Foto; Will Marval

Cuando hablamos de animales en situación de calle, estamos hablando de una problemática social muy seria, que algunos países han sabido manejar mejor que otros dependiendo de la cultura y educación sobre la tenencia responsable de animales de compañía.

Principales razones del abandono

Asodepa, una Fundación por la Defensa y Protección de los Animales en Maracaibo, publica en su página que la principal causa de abandono en estos tiempos es que las familias se van del país y esperan hasta el último minuto para buscarles una nueva familia y esto trae como consecuencia a que los echen a las calles. Los factores económicos también influyen a que dejen a sus mascotas en las calles.

Foto; Will Marval

Otras fundaciones de protección animal coinciden en que, el cambio de domicilio, la llegada de un bebé, los factores económicos para manutención y las camadas inesperadas son los casos más predominantes para abandonar tanto perros como a gatos.



Al igual que los seres humanos los animales tienen como factor común la vulnerabilidad y la invisibilidad, con las consecuencias psicológicas que trae aparejada la vida sin un techo. Los caninos son felices y evolucionan cuando conviven con el ser humano, cuando son queridos, y considerados un miembro de la familia. Si no son domesticados en un hogar, al intentar valerse por sí mismos pueden presentar conductas salvajes con riesgo para la población.

La esterilización único freno



La Alcaldía de Maracaibo lleva adelante desde el pasado mes de agosto el programa de esterilización «Cría Consciente» se ejecuta con éxito a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) con un costo accesible y con excepciones de pago en casos definidos.

El ayuntamiento está consciente de que en la calle existen muchos perros que se han ido vacunando y este plan de esterilización que ayuda para evitar problemas de salubridad. Considera que la ciudad no solo tiene que cuidar de su ornamento, su gestión, sus servicios sino también de los animalitos o mascotas que mantiene.

Foto: Will Marval

El año pasado se esterilizaron más de siete mil animales informó la directora del IMPA, doctora Maga Retamoza y en la actualidad se mantiene el proceso cumpliendo con las normativas.

“Nosotros no podemos hacernos responsable de la peregrinación, atención médica y decir que nos ocupamos y les vamos a dar abrigo porque no tenemos refugio para ello”, aclaró la representante del IMPA.

Foto; Will Marval

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la World Society for Animal Protection (WSPA) han dicho desde los años 90 que la única forma de frenar la sobrepoblación canina callejera es esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable e identificar a los animales, recomendaciones que han seguido en Latinoamérica.

En Venezuela desde el 4 de enero de 2010 existe la Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio.

NAD