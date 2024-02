223920

El párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedward Andrade, señaló hoy que, hay que renovar la seguridad donde esta el templo. Por su parte, el párroco de Santa Inés, José Domingo Alvarado, calificó de grave lo del video del joven disfrazado de ángel bailando frente a la Basílica, “pero hay situaciones mucho más graves contra la dignidad de las personas en esa zona de la cuidad” ,dijo.



-El párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedward Andrade, lamentó hoy en conversación con Noticia al Día, los hechos registrados en la plazoleta de la basílica, donde un joven disfrazado de ángel, con poca vestimenta contorsionando su cuerpo, realizó un video que posteriormente público en las redes sociales.’ “Hay que renovar la seguridad en la Basílica y hago un llamado a las autoridades a trabajar juntos por ello”.

“Esto es un irrespeto a nuestra Chinita y a la Iglesia” dijo el presbítero considerando además que se trata de “algo bochornoso porque atenta contra la moral y las buenas costumbres de los venezolanos, los zulianos y devotos de la virgen y todo lo que significa nuestro apego religioso cultural que poseemos”.

El hecho recién ocurrió frente a la Basílica de la Chiquinquirá donde un joven con poca vestimenta, simulando un ángel, contorsionando su cuerpo con música de fondo, toma un video convirtiendo las escalinatas de la Basílica en una pasarela de modelo y lo publica en las redes sociales.

El padre Nedward hizo un llamado a las autoridades para trabajar juntos y evitar que situaciones como estas se sigan registrando. “Tenemos el control y seguridad, pero más que todo para lo que respecta a las áreas internas”, dijo.

Señaló que, con motivo de las fiestas patronales el 18 de noviembre se hizo una limpieza general de las áreas de una edificación abandonada a un lado del templo de donde se sacaron escombros y basura y ha bajado el número de delitos ocurridos en la zona, pero es momento de “trabajar juntos para renovar la seguridad de la plazoleta y áreas del caco central incluyendo el sitio donde se encuentra el monumento a la Virgen de Chiquinquirá.

“Hay que guardar el debido respeto en cuanto a las normas de vestimenta y costumbres en torno a la institución y espacios que son considerados como sagrados y de relevancia de zulianidad, cultura, de acervo y en el ámbito religioso es una falta de respeto”, consideró.

.La iglesia dirige su mensaje a la feligresía de que el templo posee una significación profunda como lugar sagrado que hoy por hoy, tristemente, muchos ignoran o subestiman y algunos le han perdido el respeto.

La feligresía en conversación con Noticia al Día señala que, tal vez no se haya convertido en un mercado como el de Jerusalén, del que Jesús expulsa a los mercaderes, pero sí se observan conductas indebidas y así vemos a personas que van a misa y se la pasan platicando distrayendo a los demás; otras que dejan mucho que desear en su forma de vestir, no sólo atrevidamente, sino como si fueran a un mercado y no al encuentro con Dios, señalan.

Un irrespeto a la fe

Para el padre José Domingo Alvarado, párroco de Santa Inés, este hecho ocurrido en la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá, es un irrespeto a la presencia de la Iglesia, de la fe mariana del Zulia. “Considero que ahí en la plazoleta se están dando situaciones que van en contra de la dignidad humana, por que el hampa, la oscuridad de la zona, personas de mal vivir que hacen hasta comida en ese sitio, conforman un irrespeto en general”.

Esto significa que “toda esa zona esta muy desguarnecida y hace falta una voluntad política para mejor el espacio y atacar los hechos delictivos, como atracos y situaciones que atentan contra la moral y las buenas costumbres”.

Frente al templo, en el antiguo edificio de INAVI existe una situación social muy complicada que obliga a que se genere un plan de acción para el rescate de nuestra fe y zulianidad que representa.

El hecho que ocurrió con el joven del video es grave, pero hay situaciones mucho más graves que se están dando contra la dignidad de las personas en esa zona de la cuidad. “Habría que echar una mirada, una evaluación con gene valiosa que teneos, para hacer un rescate de toda la zona.

Noticia al Día