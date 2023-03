«Para mí, ser médico es amor al prójimo» Dr. Humberto Ramírez

55392

-Humberto Ramírez, médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia en 2021, compartió en el Día del Médico la importancia de esta profesión en el Zulia y Venezuela a Noticia Al Día.

Dr. Humberto Ramírez, coordinador de PALUZ en el Zulia. Foto: David Ochoa

No cabe duda que para ser médico de profesión hay que necesita valentía y los valores más éticos y humanos posible; pues salvar una vida no es cualquier cosa, no cualquiera lo puede hacer. Humberto es ejemplo de esos médicos que merecen llamarse «Súper Héroe». Su trayectoria en el mundo de la salud es un camino largo que ha construido desde sus 19 años.

«Mi principal motivo para estudiar medicina fue, las ansias de poder ayudar a los demás, de ser un factor de cambio social, de llevar la ciencia y sus saberes a quienes más lo necesitan en un momento muy vulnerable de la vida como es la enfermedad» comentó el médico, quien desde muy joven, mientras estudiaba Medicina General en la Universidad del Zulia, se especializó en asistencia humanitaria y primeros auxilios.

Asistencia de Ramírez junto a otro socorrista a herido en las protestas del 2017. Foto: @humbertonaz.

El doctor Humberto, durante su carrera universitaria fue uno de los fundadores junto a otros colegas, de Primeros Auxilios LUZ, la cruz roja o «cruz verde» por su color identificativo, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Ramírez ve su paso en LUZ como una de las etapas más significativas de su vida, pues fueron años donde además de formarse en lo científico, espiritual y personal, consiguió la oportunidad de aprender de la vida y de cómo ayudar a un paciente «más allá de proporcionar un tratamiento».

Más que medicina, servicio

Antes de egresar como médico, Humberto tuvo la responsabilidad de ser la máxima representación estudiantil de su facultad, al ser electo como el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Medicina de LUZ. Un reto que asumió con el mismo compromiso con el que cumplía sus prácticas profesionales, tanto así que, antes, durante y después de pandemia trabajó por el reacondicionamiento de algunos espacios como el auditorio Dr. Antonio Borjas Romero, salones de clases y el anatómico.

Dr. Humberto Ramírez reacondicionado espacios de LUZ. Foto/Collage: Sheylan Picón.

«Sabiendo que el médico es un agento de cambio, decidí incursionar en la política llegando a ser presidente del centro de estudiantes, durante la gestión mi equipo y yo nos propusimos a mejorar los espacios perdidos de nuestra facultad y con mucho empeño y dedicación como buenos médicos recuperamos muchos espacios» añadió el médico.

Médico de ciencia y amor

Ramírez siente su profesión como un valor de amor y como una disciplina «Para mí ser médico, es la satisfacción del deber cumplido todos los días, de ayudar a las personas, para mí ser médico es ciencia y amor por el prójimo» confesó.

También añadió que ser profesional de la salud en Venezuela es un «trabajo sumamente demandante». Alegó que, en el sector público no se cuenta con los medios necesarios para atender, adecuadamente, a los pacientes y eso desgasta emocionalmente, porque «los médicos también sufrimos cuando no podemos ayudar o proporcionar lo que nuestros pacientes requieren para sanar o mitigar el sufrimiento».

Proyecto PALUZ en Sinamaica. Foto: @humbertonaz.

Para Humberto ser doctor dentro de un centro médico o consultorio no es suficiente, él decidió trabajar por la salud de la mano del trabajo social. Pues, actualmente, coordina proyectos de prevención y tratamiento de malnutrición infantil, al igual que, proyectos enfocados en la prevención y control de infecciones en centros de salud y escuelas del Zulia, desde el ámbito humanitario con varias organizaciones, como UNICEF.

«Mi meta es ser profesor universitario»

Aunado a esto, es una persona autodidacta y académica. Mientras coordina proyectos sociales, estudia en la Universidad de Jaén en España. Realiza una maestría de investigación sobre ciencias de la salud, pues su meta es traer nuevos conocimientos a Venezuela y «aplicarlos para fortalecer el sistema de salud y educativo porque mi meta a corto plazo, es ser profesor universitario» expresó el zuliano.

La noble y profesional labor prestada por Ramírez lo ha llevado a dar asistencia médica en la ciudad marabina y en otros rincones del Zulia, como Sinamaica, la alta Guajira, Sur del Lago, la Sierrita en Mara, Rosario de Perijá y lugares remotos como el parque nacional Santos Luzardo, en el estado Apure.

