Para el 18 de febrero el MP debería emitir el acto conclusivo sobre el proceso judicial que enfrenta Guillermo Martínez

La representación legal de la familia de Adriana Mendoza espera que para dentro de unos 20 dias la Fiscalía del Ministerio Público emita una decisión sobre el proceso judicial que enfrenta Guillermo Martínez, quien el pasado 1 de enero ocasionó una tragedia vial que cobró la vida de la bella joven Adriana Carolina Mendoza Nava (22)

A pocos dias de cumplirse un mes de la trágica muerte de Adriana Carolina Mendoza Nava (22), la representación legal de la familia de la joven espera que el próximo 28 de febrero el Ministerio Público emita el acto cunclusivo sobre el proceso judicial que enfrenta Guillermo Martínez, presunto responsable de causar el accidente el pasado 1ro. de enero en la Circunvalación 1 de Maracaibo.

El abogado zuliano Morly Uzcátegui está a la cabeza de dicha defensa y este martes 30 de enero expresó que estará pendiente de que dicho proceso se cumpla a cabalidad, ya que todas las pruebas incriminatorias, entre las que destaca el examen toxicológico que se le practicó al imputado, se presentaron con la debida inmediatez ante la fiscalía correspondiente.

No obstante, indicó que es muy probable que los abogados defensores de Guillermo Martínez vuelvan a solicitar el cambio de sitio de reclusión para que siga detenido en su residencia, pues debido a su estado de salud consideran que los calabozos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) no son el sitio ideal para que su recuperación evolucione.

“Esta profesión yo no la ejerzo para ir contra nadie en lo personal, yo la ejerzo dignamente para hacer justicia y en este caso me toca hacer justicia con Adriana y he hecho todo lo correspondiente para que las cosas salgan claras, precisas y que sean realmente idóneas al momento en que el juez tenga que emitir una decisión”, indicó Uzcátegui.

Adriana Carolina Mendoza Nava tenía apenas 22 años de edad. Foto: Instagram

Audymar Nava, madre de Adriana Carolina Mendoza Nava. Foto: Xiomara Solano.

