Cada vez se entiende más el porqué a los maracuchos no les alcanzan los “cobres” (dinero), como se suele escuchar, casi a una sola voz en el mercado Las Pulgas, el principal centro comercial de Maracaibo, donde los compradores se quejan de que un nuevo precio de los productos básicos amanece cada día.

No todo el “mundo” compra carne en el mercado, dicen los carniceros. Muchas llevan cueritos y “pajarillita”.(Foto: archivo)

Dicen los consumidores que los rubros de principal compra, como pollo, carne, leche, queso y verduras, son los más costosos cada día. “Se hacen incomparables un plátano entre 15 y 17 bolívares, la carne según el corte desde 125 el kilo. La de primera resulta inaccesible para buena parte de los ciudadanos.

Un cartón de huevos cuesta hasta 125 Bs y por unidad cinco. (Foto: archivo)

A mí no me alcanzan los cobres, ¿y a vos?, pregunta Sonia Pernía, ama de casa, a su vecina Julia Flores, en breve conversación sobre el tema que a diario ocupa a los venezolanos. En un auto por puesto, Marcos Salazar le comenta al conductor, Pedro Gutiérrez, que es imposible cubrir los gastos con los 130 bolívares que le paga el IVSS y los bonos que caen de vez en cuando.

De los municipios que conforman la canasta del área metropolitana de Maracaibo (CAMM), Maracaibo se ubica como el que tiene los precios de alimentos más altos.

Un plátano cuesta entre 15 y 17 bolívares según el tamaño, y si llueve costará más caro. (Foto: archivo)

Un pollo cuesta entre 150 y 200 nolínares según lo que pese, el queso entre 125 y 150 el kilo, un cartón de huevos 125 (cinco bolos cada huevo), café de 200 gramos a 70 bolívares.

Una cesta básica de $500 para una familia de tres

Según el cálculo del “inflaciómetro” del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, el pasado mes de abril la adquisición de una cesta de 61 bienes y servicios, para una familia de tres personas, alcanzó los 497,95 dólares ó 12 mil 267,48 bolívares.



La cesta Cedice, investigación coordinada por el economista Oscar Torrealba, se estructura según datos recogidos en Caracas, Maracaibo y Valencia e incluye los siguientes rubros y sus precios en abril:



• Alimentos (Bs 5.376,50 y US$ 218,24).

• Servicios (Bs 3.453,61 y 140,19 US$).

• Recreación y esparcimiento (Bs 1.036.58 y 42.08 US$).

• Perfumería y cuidado personal (Bs 1.1.076.56 y 43.69 US$).

• Transporte (Bs 572.46 y 23,23 US$).

En abril, los precios se incrementaron en los rubros servicios: +9,38 en Bs y 8,34 en dólares; recreación y esparcimiento: +2,9 en Bs y +1,92 en dólares; perfumería y cuidado personal: +1,35 en Bs y 0,37 en dólares y transporte: +1,26 en bs y + 0,28 en dólares.

En el mismo mes, dos rubros bajaron de precio: restaurantes: -4,24% en Bs y -5,17% en dólares y alimentos: – 1,41% en Bs y – 2,36% en dólares.