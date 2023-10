Movimiento estudiantil zuliano protestó ante el CNE por reapertura del Registro Electoral Permanente

166419

Los jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil zuliano levantaron su voz de protesta en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles 11 de octubre exigiendo la instalación de máquinas del Registro Electoral Permanente dentro de las diferentes facultades del alma máter.

La protesta pacífica que se inició con una corta caminata hasta las instalaciones del CNE, contó con la presencia de al menos 30 jóvenes representados por Michelle González, dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, quien indicó: “El pasado 6 de octubre se conoció por redes sociales que iban a habilitar puntos del REP en más de 500 centros en todo el país, siendo el Zulia portador de 20 puntos y al día de hoy 11 de octubre no sabemos dónde están esos puntos, los cuales son insuficientes por el número de máquinas que hay actualmente en la región zuliana”.

Ante esta situación solicitó el incremento de las máquinas para que sean instaladas en toda la ciudad y el resto de los municipios para atender la deserción de jóvenes inscritos ante el CNE.

Indicó que el derecho al voto debe ser extendido a todas las parroquias del municipio Maracaibo, ya que 20 puntos no cubrirían la necesidad electoral que hay en el estado Zulia.

“Yo le pregunto al rector Amoroso: ¿Qué se está haciendo para incentivar la votación en la juventud?”, refirió la representante estudiantil.

Asimismo, Neideth Barrios, coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, indicó en cuanto a los estudiantes que hasta la fecha no han podido acceder al registro electoral, que de cerca de 23 mil estudiantes activos dentro de la casa de estudios, 60 % de ellos no han podido inscribirse en el REP, por lo que exigieron ante el ente comicial mayor número de máquinas, las cuales sean instaladas en las diferentes casas de estudios del estado, aclarando que de no encontrar una respuesta por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, realizarán otro tipo de manifestaciones hasta tanto sean escuchados e inscritos como lo estipula la ley electoral.

Es de resaltar que indicaron volver a estas instalaciones ubicadas en Milagro Norte, como rechazo al incumplimiento del ente comicial, el cual anunció el pasado 6 de octubre que habilitarían 500 centros de votación en todo el país, lo cual no ha sido cumplido.

María García