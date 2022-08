Mercado Las Pulgas: punto ciego de Maracaibo

agosto 23, 2022 - 3:07 pm

Con treinta y siete mil noventa y dos metros cuadrados, el mercado a cielo abierto más grande del estado Zulia, sigue en su dinámica como punto neurálgico de la economía popular de Maracaibo

Se cuentan por miles el número de personas que a diario visitan este ventorrillo humano. En promedio, poco más de 800 mil personas al mes lo hacen en la actualidad; hasta dos millones en sus mejores momentos prepandémicos y más de tres millones en los días de la bonanza de la economía especulativa y delincuencial, de la trémula microciudad que, durante las veinticuatro horas del día, se comportaba como un dolor de cabeza para la gente de Maracaibo.

En justicia, el mercado Las Pulgas no debe ser visto como un mal crónico de la ciudad; al contrario, es una importantísima herramienta que permite catalizar, evaluar y discutir sobre la economía de los usuarios, reflejando la dinámica económica de la propia ciudad.

Énder Pinto, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Las Pulgas (Asopulgas), lo expresa sucintamente: “El mercado sirve para levantar la economía del pueblo llano. Pero para ello, requerimos que los entes responsables vuelquen su mirada a estos espacios”, y extiende su brazo en un paneo que muestra un vertedero de basura improvisado, donde excretan sus desperdicios el comercio de todo el casco central de la capital zuliana.

“Tenemos toneladas de basura acumulada -dice Pinto-, y esas montañas de basura sólo sirven para el resguardo de lo malo”, y se alzan las voces infaustas recordando los sucesos ocurridos hace dos meses, cuando golpearon a una mujer que salvó su vida por la acción de los comerciantes”.

La delincuencia ha sido una marca del populoso mercado. Hoy, con varios entes resguardando sus espacios: Guardia Nacional Bolivariana, Policía del estado Zulia -que son los guías del comerciante y del usuario dentro del mercado-, Policía Municipal de Maracaibo; se respira relativa tranquilidad cuando ves damas caminando con celulares expuestos a “la buena de Dios” y la Calle del Cocuy sin la trashumancia habitual de sus visitantes.

Sin cobres no hay vida

¡Es un mercado! No queda duda de ello, por lo tanto, no puede ser objeto de la ceguera del mundo edilicio y legislador municipal. Paúl Peña, gerente del mercado periférico Las Playitas, lo dice sin anestesia. “Ahorita tenemos un problema tangible que son los escombros que fueron dejados allí durante la gestión del gobernador Omar Prieto -recordando los días de la intervención-; pero es que no es mucho lo que podemos hacer ahora -puntualiza-, si no se tiene un presupuesto para el mantenimiento menor y mayor de los doce bloques que constituyen el mercado Las Pulgas”.

“¿Cómo te planificas? -se pregunta Peña-, si los señores concejales no le dedican tiempo a estudiar con seriedad, las cosas que aquí están pasando y que para su arreglo se necesita de un presupuesto, se necesita de financiamiento. Si ellos no legislan en ese sentido, ¿Cómo podremos hacer en consecuencia?”.

El derecho de palabra, en este hemiciclo de discusión citadina, queda en las voces de los concejales de Maracaibo. La mesa está servida.

