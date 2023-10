Más de 25 mil pescadores de la cuenca del Lago de Maracaibo recibirán apoyo financiero del Gobierno Nacional

163874

El primer financiamiento lo hará el Estado, a 500 pescadores, el próximo 18 de noviembre, como parte del apoyo sostenible a los más de 25.000 hombres y mujeres dedicados a a la pesca, anunció desde las tribunas de la Vereda de Lago de Maracaibo, este jueves 5 de octubre, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, Néstor Reverol, quién desde ese escenario informó la culminación de la primera fase de la ruta para el rescate del lago.

Reverol contó con la presencia de ciudadanos; un tercio del Gabinete Ejecutivo del presidente de la República, Nicolás Maduro; 1.000 pescadores, 400 embarcaciones; representantes del Gobierno regional, alcaldes, Fuerza Armada Nacional y Guardacostas.

Frente al reservorio de agua dulce y junto a la Comisión Presidencial para el Rescate Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, el titular dio por culminada la primera fase, y anunció una nueva ruta para su preservación, que inicia desde hoy con la participación de los “cuatro niveles de gobierno” desplegados por toda la cuenca del Lago, visitando 27 municipios en 21 días y cuatro estados; Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira.

Puntualizó Reverol que han sido 27 los municipios del Zulia y otros estados abordados en materia de recuperación del estuario, así como la disposición de las autoridades para su preservación; “27 municipios visitados en las riberas de nuestro Lago de Maracaibo, en un debate de saberes, con el poder popular, con los que están padeciendo las necesidades y de lo urgente que necesitamos rescatarlo y está es nuestra posición a partir de ahora, junto a todas las autoridades que están aquí presentes, estar siempre al frente y nunca jamás de espaldas al lago, de frente a ese icono que simboliza al pueblo zuliano.”

En el balance presentado, destacó el Vicepresidente de Obras Públicas que se recorrieron 27 municipios y 76 parroquias, conformando un tejido social que se inició en la construcción de lo que denominaron “Defensores y Defensoras del Lago”, donde se integraron 3.011 equipos de trabajo de parroquias que directa o indirectamente están conectados con el Lago de Maracaibo, de la construcción dentro del debate de saberes se realizó un mapa de solución que aportará ideas a este plan maestro que concluyó en una agenda concreta de acción que conlleve a resultados para beneficiar a la población que se encuentra afectada por este flagelo.

Igualmente informó que se articularán esfuerzos desde el gobierno que dirige el Presidente Maduro con las gobernaciones de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia y los 28 municipios, para ello se ha diseñado un plan sostenido y así enfrentar cualquier problemática que beneficie a los zulianos y las zulianas.

Recalcó el acompañamiento del gobierno central y los gobiernos locales en la lucha por el saneamiento iniciado, tanto como el compromiso de no abandonar estas labores; “Estamos en la mejor disposición de atender y afrontar cualquier compromiso que beneficie a los zulianos y zulianas, es el momento, compañeros y compañeras, autoridades presentes, alcaldes, alcaldesas, de reencontrarnos para siempre con nuestro lago, llegó el momento, aquí no se trata de tener diferencias políticas, religiosas o étnicas, no podemos utilizar este plan maestro y estas acciones que estamos emprendiendo como politiquería, vamos juntos todos a la batalla ambiental del Lago de Maracaibo; que es necesaria.”

Para finalizar, anunció que dentro de ese plan maestro, se iniciaría la rehabilitación integral del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), así como de las embarcaciones que son laboratorios, reparación de sus estructuras físicas, la recuperación de las diferentes áreas de investigación de las universidades que prestan su apoyo al rescate del lago, la organización de un plan que lleve a ocupar el ámbito educativo e ir a los preescolares, educación primaria, secundaria y universitaria, el cual permita abordar a los niños y niñas para crear conciencia y formar a los estudiantes para que puedan presentar estudios de tesis para la conservación del reservorio de agua más grande de Latinoamérica, así como cumplir las 120 horas de trabajo comunitario junto con los pescadores en las orillas, en el ámbito laboral; todas las empresas públicas y privadas que están en sus riberas vertiendo desechos, las cuales son los principales responsables del mantenimiento, deberán crear sistemas dentro de mejoramiento ambiental para evitar la mala disposición de desechos y la recuperación que se le realizan a las plantas de aguas servidas que llegan.

Informó que próximamente sostendrán conversaciones con la República de Colombia para establecer estrategias sobre aquellos ríos que vienen desde el país y traen cantidades de nutrientes al Lago de Maracaibo, el cual se nutre de 135 afluentes, entre ellos el Catatumbo, que nace al Norte de Santander.

María García

Noticia al Día