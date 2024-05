Mariangel Villasmil, Miss Venezuela 2020 en NAD: “Me tocó aprender a transmitir la belleza y comunicar a través de la mirada”

-El Zulia es cuna de mujeres bellas, no solo por su físico, sino por su tenacidad, autenticidad y gallardía que las hace ser mucho más hermosas. Mariangel Villasmil, Miss Venezuela 2020, visitó la sala de redacción de Noticia al Día, donde conversó un poco sobre su trayectoria en el concurso más importante del país, alzándose con el tan prestigioso título.

Como toda venezolana que crece escuchando la marcha del Miss Venezuela y anhelando con ser la mujer más bella del país, Mariangel, expresó que desde pequeña siempre soñó con serlo, porque para ella significaba un orgullo representar al Zulia.

“Desde pequeña soñé con ser Miss Venezuela y me costó bastante tomar la decisión, pero cuando decidí dar el paso sentí que no había vuelta atrás, me entregué completamente a eso y aplacé muchas cosas que estaba haciendo, pero ese era uno de mis sueños”, puntualizó la zuliana.

Foto: Abraham Zambrano

Con una maleta llena de sueños, la oriunda de Ciudad Ojeda, partió a Caracas lejos de su familia a representar el estado Zulia en el Miss Venezuela 2020, año en el que se declara la pandemia por covid-19 y había muchas restricciones en el país, apuntó que fue difícil participar, ya que le tocaba transmitir la belleza y su esencia a través de los ojos.

“En ese año había muchas restricciones, me tocó aprender a transmitir la belleza y a comunicar a través de los ojos, porque teníamos que usar tapaboca”, aseguró la joven beldad.

Foto: Abraham Zambrano

Agregó que cuando hay una meta siempre hay sacrificios, señalando que su principal motivación fue querer representar la belleza zuliana y la del país.

Durante el concurso, Mariangel, asegura que ella no era favorita a ganar la corona a pesar de que estaba consciente que se había preparado y estaba haciendo un buen trabajo; sin embargo, tenía ese pensamiento de que probablemente no lo lograría, pero Dios es maravilloso.

“Yo nunca fui favorita y los últimos días fui escalando con las entrevistas y fui subiendo al favoritismo”, explicó.

En ese sentido, argumentó que a pesar del buen trabajo que estaba haciendo en el concurso, era consiente de que a veces las cosas no salen como siempre se quiere.

“Hasta el último momento yo estaba segura de que podía ganar, pero también que no”, expresó.

Foto: Abraham Zambrano

Reina en plena pandemia

Mariangel Villasmil, ganó el Miss Venezuela 2020, en plena pandemia durante una gala virtual sin contacto físico y fue coronada durante un programa llamado “La Noche de Coronación por Thalía Olvino, reina del 2019.

“Ganar el Miss Venezuela fue un momento único y difícil porque estaba lejos de mi familia. Ellos estaban en Ciudad Ojeda y yo en Caracas. Me costó mucho no poder compartir el triunfo con ellos en ese momento, pero independientemente de como sucedió fue un momento maravilloso”, recalcó.

La zuliana representaría a Venezuela en el Miss Universo de ese año, lo que significaba un gran compromiso no solo con su estado, sino con todo un país que siempre ha pisado fuerte en los diferentes concursos internacionales.

“La experiencia del Miss Universo fue algo increíble. A veces quiero recordar los detalles, pero se hace difícil, ya que el momento se pasa muy rápido, son tantas a emociones, te encuentras a flor de piel”, aseguró.

Aunque no logró ganar la corona de Miss Universo, la joven, de 28 años, expresa que siente agradecida con la oportunidad que Dios le dio de representar su país en un concurso internacional y de haber logrado uno de sus sueños.

Foto: Abraham Zambrano

Fotos: Abraham Zambrano

Noticia al Día