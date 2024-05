Maracaibo en alerta por la llegada de la segunda onda tropical

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, informó que todos los organismos municipales se encuentran en alerta por la temporada de la lluvias y el anuncio de la llegada de una segunda onda tropical al país.

Así lo dijo este lunes 27 de mayo, desde las instalaciones del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma).

Ramírez explicó en detalle, los pasos implementados para la limpieza de cañadas en Maracaibo. “Lo primero que hicimos fue abocarnos a la recolección; lo segundo, al llegar en el 2022, fue implementar un plan riguroso de limpieza de cañadas, por eso han visto que todos los tramos de la Fénix, de la Morillo, recuerden que son 13 transversales y 96 ramales, los hemos mantenido completamente limpios para garantizar que por allí circule el agua”.

El burgomaestre destacó como tercer punto que se ha equipado a las unidades de protección y seguridad con camiones de bomberos operativos y unidades de protección civil activas para cualquier contingencia.

Además, se cuenta con un centro de operaciones de emergencias que funciona en la sede de los bomberos, lo que permite que las cuatro unidades de seguridad estén en comunicación con el 911 para coordinar la atención de las zonas con organismos como el IMA.

En cuanto a la reconstrucción de algunas instituciones, el alcalde señaló: “Entre las cosas que tuvimos que recuperar tras la destrucción, uno podría pensar que el alcalde anterior se dedicó a la calle y no a la gente, o viceversa, pero no sabemos a qué se dedicó en los cuatro años, ¿A limpiar las cañadas? No, ¿Al aseo urbano?, Tampoco, Nos dejó siete unidades; técnicamente, no se dedicó a nada, esto lo relación con lo que mencionas sobre los concejales de la patria que van a protestar, aunque no sé qué es lo que van a hacer exactamente.”

El alcalde de Maracaibo indicó que si hay un reclamo legítimo por parte de los marabinos y una promesa incumplida, es la de arreglar el servicio eléctrico. “Aquí veo a todo el mundo muy involucrado en querer limpiar cañadas y recoger la basura, empezando por el presidente de Corpozulia, en vez de resolver lo que prometió, que era el problema eléctrico, ¿Quieren ayudar a los marabinos?; Resuelvan el problema eléctrico, no queremos más racionamiento; eso es lo que tienen que arreglar, si los concejales de la patria quieren protestar, que protesten por el tema eléctrico, si el presidente de Corpozulia quiere hacer algo por la ciudad, que resuelva el problema eléctrico que dijo en enero que iba a resolver y ahora estamos peor, esa es la cuestión en la que queremos que se enfoquen, déjennos las cañadas a nosotros, déjennos el aseo a nosotros, porque ya la gente sabe quién está limpiando la ciudad desde que llegamos”.

María García