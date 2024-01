Madre de Adriana Mendoza: “No le deseo el mal a nadie, pero de la justicia divina nadie se salva”

210983

La madre de Adriana Mendoza, Audymar Nava, hizo este martes nueve de enero un llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones en relación conl accidente donde perdió la vida la bella joven se realicen en mayor brevedad posible y este caso no quede impune.

“Yo no le deseo mal a nadie, pero ese señor tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija, me la mató y Adriana tenía toda una vida por delante. De la justicia divina nadie se salva. Ella quería ser odontóloga. Decidió irse a Maracaibo para trabajar y así poder ayudar a la familia”, dijo.

“El 31 hablamos por videollamada”

Con desconsuelo y aun en shock emocional, Audymar Nava recordó que tras la llegada del nuevo año habló desde Panamá por videollamada con su hija Adriana. Sollozando comentó que estaba muy contenta de haber escuchado el tono de su voz, pues tenía sin verla año y medio.

“Nunca me imaginé que esa videollamada fuera la última que tuve con mi hija. Me dio el feliz año y me pasó a su novio Luis para que lo saludara. Eran las 12 y media de la noche en Panamá cuando hablamos y nos vimos por última vez”, expresó entre sollozos.

