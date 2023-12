201832

A pocos días de la llegada de la Navidad, los marabinos acuden al centro de Maracaibo para comprar ultimar detalles como ropa, juguetes e ingredientes para preparar las hallacas y otros platos que van en la mesa para la cena de Nochebuena.

Aún no se ha perdido que cada año y para estos días, estemos dando carreras para evitar que algo se nos pase por alto en la noche del 24. Todo listo, creemos, pero casi siempre falta algo. “Fui a comprarlo, pero no lo encontré o yo sabía que se me iba a olvidar”, son unas de las frases típicas durante la celebración navideña entre tertulias y emotivos encuentros familiares.

Noticia al Día preguntó a mujeres y hombres, cabezas de hogar, qué buscan a menos de 72 horas de que llegue la Navidad, y esto fue lo que respondieron.

Katherine

“En mi caso, estoy buscando pintura, porque, hasta este momento, tuve la oportunidad de conseguir un dinerito y poder poner bonita la casa”.

Foto: José López

Corina Reinoso

“Estoy buscando las ofertas, a ver con cuánto podemos estirar el presupuesto familiar”.

Foto: José López

Josefina Morales

“Que haya ventas y pasemos una buena Navidad”.

Foto: José López

Maryeliz Anaez

“Yo busco buenos precios para poder comprar, porque la economía está muy alta”.

Foto: José López

Dakir Ferrer

“Yo busco lo más barato”.

Foto: José López

Ana Olmo

“Yo busco los estrenos del 24 para pasar unas buenas navidades”.

Foto: José López

Andrea Correro

“Yo busco un poquito de todo, comida y ropa”.

Foto: José López

Margelis Parra

“Yo busco el calzado, ropa para los niños y la comida”.

Foto: José López

Maribel de Pablo

“La ropa y juguetes. He visto que la hay precios accesibles”.

Foto: José López

Humberto Negrette

“Busco la economía y la ropa para los niños”.

Foto: José López

Fotos: José López

