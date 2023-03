Lenin Rojas pidió derecho a réplica ante denuncia de María Virginia Montiel por presunto abuso sexual

51776

-Luego de la denuncia de la joven María Virginia Montiel, en contra del locutor Lenin Rojas, por presunto abuso sexual, el comunicador compartió un video en redes sociales donde expuso su versión ante tal denuncia.

Montiel, horas más temprano, publicó un video donde acusó al comunicador de supuesto abuso sexual. La dama señaló que fue víctima de Rojas, hace dos años, y que éste, relató la joven, ha obstaculizado todas las pruebas que confirman dicha violación.

«Fui víctima de abuso sexual por una persona que pertenece a los medios de comunicación. Llevo dos años en un proceso legal, donde mi voz no ha sido escuchada y no se me ha hecho justicia, y todo porque esta persona es influyente, está en los medios… Es un actual locutor de la emisora OK101. El hombre, Lenin Rojas, me hizo daño a mí y a muchas mujeres», comentó la joven.

Tras la denuncia, el locutor salió en su propia defensa: “No les voy a pagar, no me voy a prestar para el chantaje, no me voy a prestar para la extorsión, no me voy a prestar para ese show que tú quieres hacerme. Anteriormente, me pidieron una cantidad de dinero que no acepté, y lo último que hiciste, a través de tu abogado, el lunes 27 de febrero, emitieron un acta de acuerdo reparatorio…”, manifestó Rojas.

Aseguró el locutor, que existe otra versión de los hechos. “Hay otra verdad, hay otros hechos y otra visión de lo que sucedió… No se avalen de buenas a primeras, con la primera percepción. Voy a demostrar, con pruebas, la falsedad de estas acusaciones”, afirmó el joven comunicador.

Señaló que la denunciante y su abogado “quieren llegar a un acuerdo reparatorio para hacerse en el peculio personal sobre la simulación de un hecho punible, simulación que, dice Rojas, consta en acta, se tergiversa en cada una de sus declaraciones y con incongruencias justificadas judicialmente”.

Agregó: “Quieren busca la existencia de un acuerdo reparatorio. ¿Por qué quieren el acuerdo antes de llegar al juez y presentar las pruebas? Es dudoso eso… sentenció Rojas, mientras que al mismo tiempo reiteró: “Pronto, voy a salir con las pruebas en contra de todo eso…”

