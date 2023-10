“LagoCountry III” Villas y Suites primera CONVOCATORIA de Asamblea Extraordinaria de Propietarios: Martes 17

166845

Oído al tambor este martes 17 primera convocatoria de de Asamblea Extraordinaria de Propietarios



“De conformidad con lo establecido en el artículo treinta y seis del documento de condominio, en el cual se

establece: “TREINTA Y SEIS “DE LA NATURALEZA DE LAS ASAMBLEAS”, La Suprema dirección

del Conjunto Multifamiliar Lago Country III, corresponde a la Asamblea General de Propietarios . . .”

La convocatoria a Asambleas Extraordinarias será efectuada por el Administrador por propia iniciativa

o a solicitud de un número de copropietarios, cuyo porcentaje sea igual o superior a un tercio del valor

del edificio correspondiente”; en virtud de la necesidad urgente de establecer el mejor sistema de pago de las

cuotas de condominio, en búsqueda de disminuir el creciente y dañino retraso que se ha venido acrecentando

en el pago de las cuotas mensuales por algunos propietarios; en atención a que el Presidente de la Junta de

Condominio señaló por escrito en fecha próxima pasada, que él había actuado unilateralmente en la toma de

decisiones que guardaban relación con los bienes comunes, y que en la última asamblea extraordinaria de

copropietarios celebrada en fecha veintinueve (29) de septiembre de 2023, quedó evidenciado que él había

venido tomando decisiones de forma unilateral, apartándose del deber de acatar y cumplir con las normas

establecidas en el Documento de Condominio del Conjunto Multifamiliar “Lago Country III”, así como de las

normas contenidas en el Reglamento de Uso y Convivencia del Conjunto Multifamiliar, y de la Ley de Propiedad

Horizontal; y ante las desavenencias surgidas entre el mencionado presidente y los demás miembros de la junta

de condominio, en cuanto a la forma en que deben tomarse las decisiones en la Torre 10, debería designarse

una nueva junta de condominio; la administradora SERVICIOS INTEGRALES Y PROFESIONALES M & N, C. A,

empresa externa quien ejerce aquella función de administradora de la Torre 10 del Conjunto Multifamiliar “Lago

Country III”, Villas y Suites, CONVOCAa una Asamblea Extraordinaria de Propietarios, a celebrarse el día martes

diecisiete (17) del mes de octubre de 2023, a las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 pm), con el fin de

tratar los siguientes puntos:

1.- Presentación de las diferentes modalidades que pudieran adoptarse para el pago de las cuotas mensuales de

condominio, con el objeto de que las mismas sean revisadas y analizadas por los copropietarios atendiendo a su

presupuesto familiar y el beneficio de la comunidad, y pasar de seguidas a la aprobación o no de una de ellas.

2.- Someter a discusión y aprobación o no por parte de los copropietarios, la elección de una nueva junta de

condominio. En caso de ser aprobada esta propuesta, proceder de manera inmediata a realizar la elección, todo

a los fines de que no quede acéfalo ningún cargo.

Lugar de reunión: Oficina Administrativa, ubicada en la Planta Baja de la Torre 10.