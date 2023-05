La zuliana Anabel Montiel Galupo es finalista en concurso de moda internacional

92907

Anabel Montiel es la venezolana seleccionada para una competencia de diseños de trajes de baño, basada en moda autosustentable, que cuenta con el acompañamiento del instituto de moda italiano Marangoni, con sede en Miami.

La venezolana Anabel Montiel Galuppo ha sido seleccionada como finalista en el concurso de trajes de baño promovido por el Instituto de moda italiana Marangoni.

Para este competición se seleccionaron creaciones, en traje de baño, de las estudiantes del Marangoni. Montiel es una de la cinco finalistas. La acompañan representantes de Francia, Brasil, China y Cuba.

“Para participar en esta competencia desarrollé una colección inspirada en el reconocido arquitecto español Santiago Calatrava. Tengo el honor de haber sido escogida por la marca “Vitamin C” quienes me han apoyado con su invalorable asesoría y con el aporte con restos de telas que no utilizaron para sus colecciones ya que el concurso se basa en la el reciclaje de materiales como parte de su objetivo de sustentabilidad.

Anabel Montiel, nacida en Maracaibo, quien fue Miss Zulia en 2004, relata que siempre ha sido muy sensible al arte, a la creación, al diseño y a la moda. “He tenido la oportunidad de estudiar aquí en Miami, en el instituto Marangoni, uno de los mejores institutos del mundo en lo que respecta a moda y diseño. Como estudiante del último año, he realizado diversas diseños y creaciones y precisamente de allí surgió la oportunidad de participar en esta competición de la cual he quedado finalista. Lo destacable de esta competición es que apoya la idea de que la moda avance hacia una industria ética, de fuentes sostenibles creando conciencia sobre los desechos que genera.”

La final de esta competición es el viernes 9 de junio. La ganadora recibirá una beca del Marangoni, instituto que cuenta con sedes en Milán, Nueva York, Shangai, Londres y Miami.

“Es un orgullo para mi ser seleccionada entre tanta gente talentosa; me siento honrada de representar a Venezuela y mostrar mis creaciones en la pasarela”, puntualizó.

Este logro de la venezolana le abre las puertas en las pasarelas internacionales; su talento y su tenacidad nos llevará seguramente a saber mucho más de ella, quedando una vez mas destacado el talento de los creadores venezolanos en la industria internacional de la moda.

Noticia al Día