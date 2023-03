La segunda estrella del Paseo Teatro Baralt es para Enrique León

66614

Temprano soltamos la noticia: el nombre del maestro Jesús Enrique León Luzardo acompañará al de Gilberto Correa en el Paseo de los Ilustres, en el frontispicio del Teatro Baralt. Escribí, ahíto de regocijo y entrañado orgullo:

PRIMICIA ESTELAR…la estrella de Enrique León será colocada, el martes, en el Paseo de la Fama del Teatro Baralt, previo al estreno de Agua de Colonia, según nos acaba de decir, a los Animales Feroces, nuestro bienamado director Jesús Lombardi Boscán …



Fue un comentario, a modo de saludo, de parte del gerente cultural, quien tendrá sendas funciones para conmemorar el Día Mundial del Teatro, el lunes 27 (Animales Feroces, de Isaac Chocrón) y el martes 28, con la obra Agua de colonia, escrita por el mismo maestro León Luzardo y dirigida por Milton Quero, quien también actúa, acompañado del primer actor, José Luis Montero.

Lo importante para resaltar acá es que la mayoría de los intérpretes involucrados hemos sido alumnos del maestro de la nueva Estrella Baraltiana.



Quien suscribe esta noticia perteneció al elenco estable de la Sociedad Dramática de Aficionados de Maracaibo.

Durante veinticinco años absorbimos esa apasionada disciplina y esmerado tesón con los que León Luzardo perfiló su estética teatral, inspirada en su inminente necesidad de “poetizar a la ciudad” a través de sus montajes, por lo general los clásicos universales y, especialmente, los dramaturgos nuestros.



Maracucho nacido en Haticos, casa número veinte, León es hijo del comediante Jesús “Chucho” León, quien, según el corrillo popular del teatro de comienzos del siglo veinte, era capaz de “hacer reír a las piedras”.



Con León y la SDA constituimos embajada artística y cultural que presentó sus espectáculos en México, Grecia, Egipto y España, así como las doce más importantes naciones angloparlantes del Caribe. Poeta a ultranza, Enrique León generó una dinámica de acción y gerencia que se desarrolló en todas las áreas de producción escénica, integrando todas las bellas artes y la docencia y pedagogía teatral. Con él fundamos los talleres de La Caja del Cachicamo (en homenaje al artista Diego Barboza), así como los talleres permanentes de actuación, la Editorial Pancho El Pájaro y la sala Antonio García, así como el teatro flexible que hoy languidece en la 3F sector Las Mercedes.



Actualmente compañero de la también poeta Ileana Morales, el maestro León Luzardo versionó todas las obras que estrenó, desde el laureado Traje de Etiqueta de César Chirinos (Premio Nacional de Dramaturgia, más tres Premios Continentales Ollantay) hasta el Edipo rey, de Sófocles o el Profundo, de José Ignacio Cabrujas, además de decenas de piezas donde la clave semántica consistía en estar habladas y actuadas en el “Idioma Vos”, que él mismo reinventó. Legendarias fueron sus Visitas Guiadas al Ilustre Teatro de Teatros, el Teatro Baralt, donde los fantasmas del mismo salieron en campaña activa hasta lograr la recuperación y restauración que actualmente ostenta.



Hermankis Parra, desde Chile, junto con su colega, también pupilo de Enrique, Ricardo Lugo, se sumó a este regocijo escénico: “Desde Chile no sólo celebro el Día Mundial del Teatro sino que aúpo con gran entusiasmo y alegría el saber que seguimos creyendo en la creación y la historia del oficio teatral en nuestra ciudad, y estado, y que se extienda al país . Lo digo por tan importante gesto de homenajear a nuestro Enrique León colocando su estrella”.



Leonardo Isea, director de la Compañía Estable del TB, destacó: “Saludos… bueno, Enrique marcó un momento histórico para el teatro venezolano, tres veces ganador del Premio Ollantay… además de iniciar un ciclo de piezas clásicas versionadas «a lo «; fue mi profesor de Historia del Teatro y además elevó nuestro gentilio Internacionalmente…SE LA MERECE.



El maestro cineasta, Donald Myerston, saludó la iniciativa del Teatro Baralt y Lombardi Boscán: “Enorme talento y gran amigo. Fui uno de los privilegiados invitados a su visita guiada a los sótanos del Teatro Baralt en 1981. Experiencia memorable que aún me habita.”. Iguales parabienes manifestaron, desde Nueva York, el dramaturgo Pablo García Gámez, al igual que su colega, ex compañera de León en la Sociedad Dramática, Nelly Oliver Figuera.



El martes 28, a las cinco de la tarde, previo al estreno de Agua de Colonia, estará develándose su gratísima insignia pública. La comunidad teatral venezolana, en general, y la zuliana, en particular, estamos en modo orgullo total, por esta designación extraordinaria.



La fiesta del Día Mundial del Teatro, cuyo Mensaje, escrito por la actriz Samiha Ayoub, fue publicada por Noticia Al Día como otra exclusiva teatral estelar, prosigue este lunes, a las diez de la mañana, con una sesión especial en el CLEZ donde el orador de orden será el maestro poeta, Caballero de las Artes y Letras de Francia, Víctor Fuenmayor. Por la tarde, a las cinco, Animales Feroces, de Isaac Chocrón, en el mismo Baralt, donde el martes, estará Quero junto con Montero haciendo esa fragantísima Agua de Colonia donde Enrique León cuenta la historia de Medina, figura proverbial en lo que fue la lucha contra la dictadura perezjimenizta…



La actriz egipcia Ayoub se suma a este júbilo teatral desde su Mensaje: “En palabras del gran pionero Konstantin Stanislavsky: «Nunca entres al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad afuera. Controla tus pequeñas preocupaciones, disputas, pequeñas dificultades con tu ropa exterior: todas las cosas que arruinan tu vida». y desvía tu atención de tu arte, en la puerta…[…] Es nuestra misión, los dramaturgos, los portadores de la antorcha de la ilustración, desde la primera aparición del primer actor en el primer escenario, estar al frente para enfrentar todo lo que es feo, sangriento, e inhumano. Lo confrontamos con todo lo que es bello, puro y humano…”. El maestro Enrique siempre nos ha entregado eso como un precepto, mejor, como una ética.



Dice, aquí en el Baralt, un ángel llamado Homero Montes, entrañable partenaire del artista de su Estrella: “Así es la movida: «A mí no me gustan las flores….En un jarrón….Entonces Enrique León cree que a mí no me gustan las flores…». El martes brindaremos con Enrique…Cinco en punto de la tarde. Teatro Baralt.

Alexis Blanco

Noticia al Día