La Red de Derechos Humanos del Estado Zulia celebrará cinco años de activismo

agosto 3, 2022 - 5:49 pm

1902587

El movimiento de derechos humanos en la región zuliana se ha fortalecido durante los últimos cinco años con la creación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), una iniciativa que agrupa a diferentes organizaciones de la sociedad civil con el objetivo común de articular esfuerzos y compartir experiencias y saberes para promover el activismo en el Zulia y la representación de grupos minoritarios en la lucha por sus derechos.

Para celebrar el quinto aniversario de Redhez, este sábado 6 de agosto, en el Parque Vereda del Lago de Maracaibo y a partir de las 4.00 pm se realizará el encuentro Entrelazados por Nuestros Derechos. Este será un espacio lleno de activismo, música, pintura en vivo, teatro, poesía, bazares y stands de las diversas organizaciones que conforman la red.

La entrada es gratuita y la invitación está extendida a todas las familias zulianas, para empoderarse en el reconocimiento de sus derechos humanos y conocer el trabajo de representantes de la sociedad civil zuliana organizada.

Redhez está conformada por activistas sociales y defensores de derechos humanos, dedicados a la causa de la defensa de los derechos de las mujeres, derechos ambientales, pueblos indígenas, población LGBTIQ, entre otras, así como también por diversas asociaciones civiles como la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Aula Abierta, Transparencia Venezuela Capítulo Zulia, Mulier, Proyecto Mujeres, Rehabilitarte, Azul Positivo, Ciudadanía Diversa (Ciudiver), Okay No, Ciclovías Maracaibo, El Zulia Recicla, La Papelera Tiene Hambre, Hearts on Venezuela, Fundación Faciu, Mediosur y Espacio Público – Zulia.

A pesar de la diversidad de los enfoques de cada organización que conforma la Redhez, todas comparten la motivación de expandir las alianzas para mejorar las estrategias de incidencia en la garantía de los derechos humanos en el Zulia. Esto se ha materializado a través de manifestaciones creativas y campañas comunicacionales en conjunto, compartiendo recursos e información, y organizado actividades que han concienciado a una mayor cantidad de personas.

Cinco años articulando a la sociedad civil zuliana

La Red de Derechos Humanos del Estado Zulia fue fundada en el año 2017. Gracias al trabajo conjunto de Redhez se han realizado ediciones de la Feria de Derechos Humanos, promovida por Codhez, campañas de información ciudadana como Yo Quiero Saber, en el marco del Día Mundial del Acceso a la Información Pública; actividades como La Hora del Planeta, para concienciar sobre el compromiso de proteger a nuestro planeta Tierra; celebrando la diversidad sexual con el Día del Orgullo LGBTIQ+, entre otras.

De esta manera, a la vuelta de cinco años, la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia ha respondido a la propuesta inicial de su fundación, identificando objetivos comunes y logrando un acompañamiento cívico para llevarlos a cabo, trazando metas conjuntas, alcanzando una mayor incidencia del trabajo de las organizaciones que la integran y el fortalecimiento de las capacidades y de la promoción y defensa de los derechos humanos en la región zuliana.

Esta red de organizaciones actúa con la convicción de que permanecer unidos y enfocados en los objetivos como defensores de derechos humanos es la mejor garantía para poder continuar esta labor en medio de la adversidad.

Lea también: Un hombre salvó a un bebé de ser atropellado por un auto (+Video)

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de prensa