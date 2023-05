La primera cerrajera de Maracaibo: Mamá y papá de 6 chamos

92562

Aunque la cerrajería es una labor que, por lo general, la practican los hombres, Gloris Coromoto Hernández, de 65 años de edad, con casi cuatro décadas de experiencia, se convirtió en la primera mujer cerrajera de Maracaibo.

A propósito del Día de las Madres, Noticia al Día se dio cita con esta extraordinaria mujer, quien en unos minutos de su valioso tiempo laboral, le dijo a los reporteros de NAD lo fascinante de este oficio y cómo hace para conllevarlo con su vida de madre y jefa de hogar.

Gloris tiene 39 años de experiencia, de los cuales, 26 fueron en la Cerrajería del Unicentro Las Pulgas de Maracaibo y, actualmente, trabaja en el Sector Primero de Mayo.

En su empleo, muchas veces, ha tenido dificultades a la hora de conseguir los materiales que necesita para trabajar. Sin embargo, con esfuerzo y muchas horas de dedicación, ella logró arreglar su casa y, lo más importante, criar sola a sus 6 hijos con una labor que tradicionalmente es considerada como “masculina”.

Gloris expresa que sus hijos están orgullosos de ella y, sobre todo, de su labor, “Ellos de mí se sienten orgullosos porque he sido una madre emprendedora que ha logrado sacarlos pa´lante yo sola”. Hoy en día, sus hijos también ejercen el oficio de la cerrajería.

¿Cómo aprendió Gloris el oficio de la cerrajería?

La cerrajería llegó a su vida a la edad de 26 años, su difunto esposo le enseñó esta profesión que luego se convertiría en el sustento de su familia.

En primera instancia, ella comenzó a aprender este oficio por pasión. “Yo veía a mi esposo y a mis cuñados trabajar la cerrajería y yo decía que en algún momento yo iba a ser cerrajera porque me encanta el trabajo, me encanta desarmar la cerradura, desarmar un candado, hacer las llaves, sacarles copias, o sea me emociono” dice Gloris con mucho entusiasmo.

La técnica de la cerrajería se ha ido normalizando gracias al esfuerzo y perseverancia de mujeres como Gloris. “Estoy superfeliz de ser lo que soy, una mujer guerrera y luchadora. Que todavía con mis 65 años sigo guerreando y me encanta mi profesión” dijo la cerrajera, además de estar segura de que no le hubiera gustado ejercer ningún otro oficio.

Gloris es un claro ejemplo de que, en Venezuela, las mujeres siguen avanzando y demostrando su capacidad para realizar todo aquello que se proponen, a pesar de los obstáculos que imponen las costumbres y la sociedad.

