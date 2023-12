La periodista Andreina Socorro dedicó un sentido mensaje a su mascota fallecida: “Llenaste de amor la vida de mis hijas”

204921

La periodista zuliana, Andreina Socorro, publicó recientemente en su cuenta de Instagram un sentido mensaje por el fallecimiento de su mascota, un perro de raza Pitbull de color marrón, que estuvo junto a su familia por 10 años.

Además del escrito, el post contiene un video editado con fotografías desde que la mascota nació, hasta que llegó a su adultez. En su mensaje resaltó que la raza de un perro no determina su carácter, por el contrario, considera que es la crianza que le dan sus dueños la que hace que un perro sea salvaje o dócil.

“Aún cuando sostengo tu pata hijo mío, fuiste tú quien me sostuvo durante tus diez años de vida . Diez perfectos años de amor puro e incondicional. Tenemos el alma vuelta pedazos .

Pero la certeza de que nos vamos a volver a encontrar, porque sé que en ese apartamento azul, donde no hay dolor ni tristeza hay muchas colitas moviéndose y enviando felicidad a la tierra . Llenaste de amor la vida de mis hijas y de todo el que te conoció.

No ha habido nadie que no nos felicite por romper el mito de tu raza . Tú ,Rambo Ramón Comesaña Socorro , fuiste el ejemplo vivo de que No es la raza , es la crianza , y que siempre el amor va a poder más que la razón”, reza el post completo de la publicación.

