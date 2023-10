La Grey zuliana le pide a Manuel Rosales que despierte

161958



Los tiempos de olvido y desidia oficial cuando el Monumental Ricardo Aguirre inmortalizó La grey zuliana, hoy se quedan en pañales ante un deterioro de nuestra capital y la región a la cual el gobernador Manuel Rosales parece ser indiferente y distante.

El espíritu de Ricardo Aguirre se pasea por las calles y eleva su voz de protesta ante tantas injusticias.

El Zulia recibe castigo y está contra las cuerdas:

-Nos golpean los apagones

-El pésimo servicio del agua

– La vialidad es un desastre

-No hay fuentes de trabajo

– El dinero, las inversiones espantadas van a otras regiones donde hay mejores oportunidades



El Zulia languidece



Ricardo ha buscado su cuatro que dejó guindando bajo la ventana para reclamar y pedirle al gobernador Rosales que despierte. La situación es deplorable, no parece dolerle al gobernante tanta depauperación.

¿Dónde está el Manuel Rosales combativo y defensor del Zulia que no atiende este clamor?

Mira con dolor e indignación a aquel hombre valiente sin poder comprender la indiferencia con los hospitales sumidos en la mengua, sin medicinas, en caos los servicios públicos, los pacientes bajo calores insoportables donde brillan por su ausencia los aparatos de aire acondicionado y uno que otro ventilador lo llevan los familiares.

En las escuelas también se palpa el abandono. Eso entristece al Monumental porque tiene alma de maestro, por eso grita !Despertá, Manuel!

Con asombro Ricardo observa un tumulto donde indígenas yucpas golpean a un hombre acorralado por sus manos levantadas esgrimiendo palos y piedras.

El tema de los yucpas sube de temperatura. Ahí se montó la gata en la batea. No hay gobierno, no hay autoridad para meter en cintura a esta tribu aborigen que ha deformado su idiosincrasia para convertirse en forajidos.

“Chinita, meté tu mano”, reza una viejecita sintiendo la caricia del espíritu de Ricardo Aguirre en pie de lucha por esta tierra que amó tanto.

En esta fotografía de El Regional del Zulia se observa una toma de los yucpas en la vía a Machiques donde cometen atropellos

Las tinieblas predominan