Javier Sánchez: Quiero ser periodista mientras pueda respirar

La palabra retiro no existe para Javier Sánchez, un periodista con cuarenta y cinco años de trayectoria y que todavía se mantiene activo, en permanente renovación y con la curiosidad por la noticia tan intacta como cuando era un jovencito.

A los 17 años quiso ser médico, una carrera que pretendía costear con su trabajo como pequeño comerciante en la Plaza Baralt. Sin embargo, la realidad se impuso; buscó el consejo de un médico que integraba el comité de admisiones.

“Piénselo, usted no tiene capacidad económica para estudiar medicina”, le dijo el galeno. Sin darle muchas vueltas al asunto, ni lamentarse, Javier enfiló sus pasos hacia la segunda opción: el periodismo.

Obtener un título universitario era su propósito; nunca dudó en darle esa satisfacción a su madre, Ana Ariza, y honrarla haciéndose un profesional a carta cabal. Por eso, cualquier esfuerzo estaba más que justificado. Diariamente, se iba caminando desde su casa, en el sector Manzana de Oro, hasta la Universidad.

“Mi manera de ser me ayudó a ser periodista”: Javier Sánchez

Su personalidad extrovertida e inquieta le hicieron destacar entre el alumnado. “Yo era muy metío, no me daba pena nada; me di cuenta de que mi manera de ser me ayudaría a ser periodista”, nos cuenta.

Así lo notó uno de sus profesores, el renombrado Sergio Antillano, quien quiso sacarlo del salón, por estar conversando en clase. Javier presentó sus argumentos, recordando al docente que estaban allí para formarse como comunicadores y que no había razón para ser amonestado. “Su respuesta vale 20 puntos, Sánchez”, le habría dicho Antillano, quien le manifestó, más adelante, a aquel estudiante irreverente: “Puedes ser un buen periodista”.

De su época universitaria recuerda haber tenido grandes maestros, empezando por Sergio Antillano, seguido de Ignacio De La Cruz, Carmen Pérez, entre otros. Eligió la mención Publicidad y Relaciones Públicas, un ámbito en el cual dio sus primeros pasos, participando de importantes campañas en Publicidad República.

Aun sin haber egresado, laboró en el diario del Panorama; allí, siendo un ‘pichón’ entre tantos veteranos, se enamoró más de la carrera y de lo que prometía para él vivir entre noticias y tubazos.

Agradece las cuartillas rotas

Más adelante, con título en mano, desplegó sus cualidades de buen redactor y entrevistador, así como su olfato para ir más a lo profundo de los temas y acontecimientos. De ese período, Javier recuerda con gratitud las veces en las cuales le rompieron alguna cuartilla, porque pudo pulir sus dotes naturales. “Tuve muy buenos editores”, apunta.

Las fuentes Política y Tribunales estaban entre las que cubría. “Panorama me escogía para entrevistar a los mandatarios”. Con especial agrado recuerda a Carlos Andrés Pérez, un presidente cercano con la prensa y a quien entrevistó en más de una oportunidad.

Participó en campaña como aquella en la cual se instaba al cambio de las guayas del Puente General Rafael Urdaneta. Cuenta que en una oportunidad visitó a El Coloso en compañía de Alfonso Duque, “el mejor fotógrafo del país”, y pudieron constatar el mal estado de la estructura, trayendo a la sala de redacción un trozo de concreto que se desprendió mientras hacían el reportaje. “El Puente se cae a pedazos, fue el titular, a ocho columnas”.

Javier Sánchez y su navegar en el periodismo digital

Luego de su trajinar por años en el periodismo impreso e instituciones gubernamentales, cultivando afecto y respeto, por su don de gentes y profesionalismo, Javier Sánchez arribó a los medios digitales en Noticia al Día. “Estoy vacilándome este tiempo”, dice con una sonrisa amplia.

“Periodista es periodista y punto (…) esta nueva forma de hacer periodismo no es mejor, ni peor”, responde cuando tratamos de indagar entre sus preferencias, entre la vieja escuela y los nuevos escenarios.

Javier ha puesto todo su empeño en actualizarse, aprender las complejidades del SEO, las exigencias de las plataformas y manejarse entre los chamos que tiene por compañeros en la sala de redacción. Es uno más, siempre presto para aconsejar y compartir, generosamente, lo aprendido en 45 años de ejercicio profesional.

Pasión por la noticia

¿Qué cualidades se necesitan para destacar en el periodismo? Buscar la esencia de la noticia, ser creativos, tener visión, sentir la noticia y vibrar con ella, son algunas de las condiciones que Javier Sánchez considera que debe tener un buen comunicador social.

Cuando han transcurrido varias décadas de aquella conversación con Sergio Antillano, cuando el maestro vislumbró estar ante un buen prospecto, Javier Sánchez, sin falsa modestia, considera que no se equivocó.

Javier se mantiene en sintonía con la noticia 24/7. “Todo el tiempo soy periodista (…)”, dice al referirse a la pasión que siente por la comunicación social.

F Reyes

Fotografías: José López Linares

Noticia al Día