Hombre wayú pide a las autoridades que le den respuesta a la pérdida de dos de sus fincas en el Zulia

José Urdaneta, productor agricola wayú, pide a las autoridades venezolanas que le den una pronta respuesta a la pérdida de dos de sus fincas, ubicadas en Machiques de Perijá, Zulia, este miércoles 17 de abril.

A través de un material audiovisual, el hombre exclamó que, aunque haya hablado con el director de la fiscalía 60 Nacional, aún no consigue respuesta y aclara que esos terrenos se encuentran en zonas indígenas.

“No consigo llegar a donde está usted, a donde está el presidente, Nicolás Maduro, que son las únicas personas que me pueden resolver el problema, tengo documentos en la fiscalía 60”, fue parte del discurso del productor wayúu.

Insistió diciendo que: “por favor, le agradezco que me atiendan para que ve el caso de todos los documentos que tengo de dos fincas que me quitaron y no puede ser”.

En su discurso pide que se acelere el avance en la investigación y que se determinen las responsabilidades, además de la indemnización que le corresponde.

También acotó que lleva más de 25 años con el caso y tanto él como su esposa son Wayú y no los atienden.

José Urdaneta, productor venezolano de 75 años, exige justicia ante robo de sus dos fincas, ubicadas en Machiques de Perijá, estado Zulia.



