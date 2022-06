Franco, el cieguito del aeropuerto: “Siempre llegan las bendiciones”

junio 4, 2022 - 2:00 pm

1888256

Adolfo Franco cumplió 60 años el pasado 29 de mayo, pero su jovialidad no deja que el tiempo deje huellas importantes en él. Todos le conocen como ‘El cieguito del aeropuerto’, un lugar desde donde, por décadas, dio a conocer sus dotes de cantante y al cual no ha retornado, por precaución, desde el inicio de la pandemia.

Franco durante 40 años, aproximadamente, deleitó a los pasajeros de la terminal aérea La Chinita, de Maracaibo. Dejaba escuchar sentidas melodías a todo aquel que tuviese oídos prestos para apreciar su don natural.

Es invidente de nacimiento pero con una capacidad sorprendente para desenvolverse con soltura e interactuar con fluidez. Alegre y conversador, así es Adolfo Franco.

Siendo un jovencito, conocidos de la familia le sugirieron que hiciera del aeropuerto su escenario. Allí podría dar a conocer su talento, siempre con la expectativa de ser escuchado por algún famoso o por la prensa. Y vaya que lo logró.

Artistas reconocidos como Oscar De León, Argenis Carruyo, Guillermo Dávila, El Pollo Brito, Ronald Borjas, Er Conde del Guácharo, entre tantos otros, han manifestado aprecio y reconocimiento a Adolfo Franco, dueño de una voz afinada y una simpatía cautivante.

Junto al Diablo de la Salsa, tuvo la experiencia de presentarse en el Teatro Baralt y en Sábado Sensacional, en Caracas, momentos que atesora en sus recuerdos y en el corazón.

Franco nos dio la bienvenida en su casa

Hasta su humilde residencia en el sector Santo Domingo, en Haticos por Arriba, llegó el equipo de periodistas de Noticia al Día, deseosos de saber sobre el entrañable Franco. Hace poco más de un año, estuvimos presentes en una campaña para apoyarlo en sus necesidades más apremiantes.

Nos recibió Elia, su hermana, a quien la familia llama ‘La Negra’. Con una amplia sonrisa nos dio la bienvenida y nos invitó a tomar asiento. Franco llegó al poco rato, con evidentes manifestaciones de gratitud por la visita que le estábamos dispensando.

“Para mi es un regocijo, un honor, que hayan venido”, nos expresó mientras se instalaba en una silla.

Son las dos de la tarde. Hay racionamiento eléctrico en la zona. Franco comenta sobre las altas temperaturas que hay a esas horas.

Pero luego la conversación toma rumbos más gratos para darnos a conocer sus vivencias como cantante, como cuando pisó el escenario del maratónico de los sábados en Venevisión, en ocasión del cumpleaños de Oscar De León.

“Fui acompañado de mis hermanas Xiomarita y Mercedes… fue una gran emoción estar allí, con el público, junto a un artista tan grande como él, que es internacional…”.

Una vida sin barreras

En la vida de Franco la discapacidad visual no ha sido una barrera. “No me quejo de la vida, primeramente Dios me dio la luz de la instrucción y puedo andar sin tropiezos”.

A través de la Asociación Zuliana de Ciegos pudo fortalecer sus capacidades. Allí estudió y tuvo grandes mentores como Beto Morillo, Atilio Pedreañez y Gladys Morillo. “Se quemaron las pestañas conmigo”, dice al referirse a los esfuerzos que hicieron para apoyarlo y formarlo como individuo capaz e independiente.

Por otra parte, el respaldo de amigos y familiares siempre ha estado presente. Es por eso que llegar a diario al Aeropuerto La Chinita no resultaba complicado: algún conocido le hacía el transporte y, culminada la jornada, podía costear el retorno a casa.

Es el quinto de 11 hermanos, de los cuales uno ya falleció. Siete mujeres y cuatro varones, forman la descendencia de Elia Madriz y Manuel Antonio Franco. De ellos recibió el sustento y la educación para la vida.

Con Dios nunca es difícil, dice Franco

Franco nos refiere que si bien la vida se hace un poco cuesta arriba en la actualidad, no deja de tener fe. “Con Dios nunca es difícil y siempre llega la bendición”.

En esta familia la solidaridad es lo que abunda y entre todos contribuyen para que en el hogar no falte lo esencial.

Sin embargo, al preguntarle por sus necesidades señala el servicio de agua, el cual les resulta costoso, ya que a la zona no llega el servicio por tubería y deben comprar a los camiones cisterna. Además, se surten de agua mineral para tomar y preparar los alimentos.

Por otra parte, Franco desea tener su propia habitación, ya que actualmente duerme con uno de sus hermanos. “Quiero tener un poco de comodidad y tener mi espacio”, señala.

Al preguntarle a La Negra, nos dice que sí hay espacio en la casa para construir una pequeña habitación para Adolfo.

El calor ha sido un elemento presente durante nuestra charla con Franco. De allí que la necesidad de un aire acondicionado es obvia, para garantizarle el bienestar que precisa y merece.

Hablar de las carencias no le resulta cómodo para quien tiene el optimismo como impronta; sin embargo, logramos conocer que el techado de la casa ya presenta un grado de deterioro que hace necesarias las reparaciones.

Son necesidades de las que dejamos constancia para conocimiento de quienes deseen socorrerlo.

Nos cantó y nos habló del amor

Nuestra charla no podía terminar sin música. En casa, Franco deja escuchar su voz cantarina cada vez que el cuerpo se lo pide. “Entono dos o tres canciones, para no estar aburrido”. Por otra parte, dice estar dispuesto para presentarse en celebraciones privadas, cuando así se requiera.

Sus temas preferidos son los que hablan del amor, confiesa que es un romántico. A petición nuestra nos cantó unos versos del bolero ‘Quiéreme mucho’.

Luego nos reveló que su corazón tiene una dueña. Allá en el aeropuerto quedó en suspenso el cortejo a una dama que logró cautivarlo. Nunca es tarde para un corazón enamorado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticia al Día (@noticiaaldia)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Fotos y video: José López

Noticia al Día