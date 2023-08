136034

El nuevo directorio de Fedecámaras Zulia, presidido por Alex Balza, considera que el levantamiento de las sanciones impuestas al país es una condición para superar la crisis; al mismo tiempo, hacen un llamado al Gobierno nacional para que se aboque a la estabilización del sistema eléctrico, para impulsar la productividad.

Estos temas fueron abordados durante una rueda de prensa, en la cual Balza, junto a Carlos González (1er. vicepresidente), Enrique Ferrer (2do. Vicepresidente) y José González (Tesorero), presentó un esbozo de las prioridades de la cúpula empresarial en la región, en la agenda de trabajo 2023 – 2025.

Las sanciones no causaron la crisis, pero deben ser eliminadas

Al ser consultado sobre el tema de las sanciones, inició precisando que la crisis que padece el país no fue generada por tales medidas coercitivas. “Tenemos una crisis desde el 2014 al 2020, cuando el Producto Interno Bruto se perdió en 76% y en Zulia en 92%”.

“Necesitamos levantar las sanciones, por supuesto, porque no podemos darle la solución a la crisis. Es una crisis coyuntural – estructural. Tenemos un problema social muy grave, si no levantamos las sanciones, no vamos a tener inversión extranjera, vamos a seguir fuera del sistema bancario mundial y eso nos trae consecuencias para el intercambio comercial. Necesitamos nuevas inversiones en el país y eso solo se va a dar si hay un levantamiento de las sanciones”, enumeró.

El presidente de Fedecámaras Zulia manifestó la disposición que tienen a articular con los tres niveles de Gobierno para influir en la solución de problemas específicos.

Electricidad, vialidad, interconexión con el resto del país: prioridades que plantea Fedecámaras Zulia

“Tenemos que incidir en lo que nos afecta: Necesitamos la estabilidad del sistema eléctrico, es fundamental; así mismo, se debe intervenir la vialidad, para facilitar la conexión con el occidente del país. Se requiere mejorar la Machiques – Colón, zona productora de ganado y palma aceitera; También las carreteras Falcón – Zulia y Lara – Zulia, porque nos está costando muchísimo conectarnos con el centro del país”, argumentó.

En lo que respecta a la crisis eléctrica, propone -mientras se logra la necesaria estabilización- un cronograma de racionamiento, para que las empresas puedan planificar su actividad productiva.

Además, mencionó la importancia estratégica de la adecuación del Puerto de Maracaibo y el Aeropuerto Internacional La Chinita. “Hay empresarios zulianos exportando por Puerto Cabello, teniendo dentro de la ciudad un puerto (…) La gente de Los Andes y Falcón tiene que ir a Caracas para salir del país, teniendo acá un Aeropuerto Internacional”.

El tema de la problemática ambiental del Lago de Maracaibo también está en la mesa de trabajos del órgano empresarial. “No podemos seguir dando la espalda al Lago y mirarlo solo cuando se pone verde. El Estado tiene que intervenir e ir solventando ese problema. Deben activarse las plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Reactivación de la industria petrolera y petroquímica

Del mismo modo, el directorio de Fedecámaras Zulia estima fundamental la reactivación de la industria petrolera y petroquímica en la entidad. “No podemos abandonar una actividad para la cual tenemos grandes potencialidades. El Gobierno debe evaluar lo que tenemos en el Zulia, para así poder apalancar las grandes obras de inversión que necesita tanto el país como la región. Necesitamos que esa industria vuelva”, manifestó Alex Balza.

La actual directiva de Fedecámaras Zulia aspira ser factor de influencia en las políticas públicas durante este período que inician. A lo interno, señalaron que promoverán el gremialismo, incentivando la afiliación a las cámaras base, formando liderazgos y avanzando en la transformación digital en el seno de su organización; todo esto con el fin de fortalecer el tejido empresarial en la región.

