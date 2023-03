Eveling Trejo de Rosales: “Basta ya de violencia contra las mujeres, contra las niñas”

54768

El Día Internacional de la Mujer, se celebra cada 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Hoy en su Día, hemos querido reconocer la actuación de una destacada mujer en la vida pública como funcionaria de gobierno. Alcaldesa de Maracaibo (Estado Zulia) desde 2010 y reelecta en 2013. Esposa del exalcalde y actual gobernador, Manuel Rosales Guerrero y fundador del partido Un Nuevo Tiempo miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Eveling Trejo de Rosales.

La Primera Dama, Eveling de Rosales, una de las dirigentes femeninas de oposición más destacada de la política zuliana.

Fue Primera Dama del estado desde el año 2000 hasta 2008 y es abogada desde 2010, cuando recibió el título en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Tiene tres hijos con el gobernador Manuel Rosales, nació el 9 de octubre de 1960, en lo que ahora es el municipio San Francisco, en el barrio Corazón de Jesús de la parroquia Francisco Ochoa. Tiene doce hermanos y a los 17 años inició labores de asistente en la oficina de asuntos legales de la entonces Comisionaduría de Salud del estado Zulia , Secretaría Regional de Salud.

–¿Cree usted que labores que realizan las mujeres en el hogar son al menos 2,5 veces más trabajo remunerado que la de los hombres?

R.- El trabajo de una mujer es sumamente variado y de gran importancia. El trabajo que realiza una mujer en su casa, sencillamente no lo puedes valorar por un salario. Nunca me he planteado cuánto costaría o cuál sería el pago por todas las labores que hace un ama de casa. No es cuestión de dinero, es más allá, es cuestión de importancia. ¿O es que acaso levantar una familia y atender un hogar tiene un precio?

¿Presentarse a unas elecciones locales, o apoyar a candidatas es una manera fundamental de garantizar los derechos de las mujeres?

R.- Creo que más que garantizar, es fomentar que las mujeres se empoderen de un espacio que muchas veces es limitado a los hombres, como es la política. Cuando tú eres la candidata o participas en la política, estás ejerciendo tú derecho, pero al mismo tiempo estás modelando, están enviando un mensaje poderoso a todas las mujeres para que vean que, sí pueden lograrlo, que solo basta decidirse y participar. Los derechos políticos de la mujer no se limitan a votar, al derecho de elegir y ser elegidas. La participación diaria en los asuntos de su comunidad, de su vecindario, de la sociedad, allí está ejerciendo sus derechos y si cada vez más mujeres participan, ese derecho político, se afianza, se han empoderado de él. -Usted fue alcaldesa y trabajó para inspirar a otras mujeres a seguir adelante con el trabajo político. ¿Tienen las mujeres en la comunidad muchos problemas sociales en sus casas para poderse dedicar a ello?

R.- Cada vez es mayor la participación de la mujer en las actividades políticas sobre todo en aquellas que tienen que ver con reivindicaciones sociales de la comunidad como servicios públicos, de la mujer, de la infancia y de la familia, protestas.

Sin embargo, debemos lograr que esa participación en las masas se vea también reflejada en los partidos. Que se integren a la actividad partidista y presionemos para que exista equidad en la postulación para los cargos de elección popular. En cuanto a que, si el trabajo en casa le limita a participar o dedicarse a la política, te diría que eso no es determinante para todas las mujeres. Siempre buscamos el tiempo y la manera de participar y de cumplir con todo. En nuestro país la mujer representa un altísimo porcentaje del electorado. Imagínate entonces todo lo que podemos lograr política y electoralmente si nos organizamos.

-¿Que cree usted se puede hacer para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas?

R.- ese es un gran problema que debemos vencer no solo en Venezuela, sino en muchos países en el mundo. La violencia contra las mujeres es generalizada y no conoce fronteras.

No discrimina por nacionalidad, etnia, clase social, cultura o religión. Es por eso que no solo las mujeres, sino los hombres, jóvenes, niños y niñas debemos unirnos y exigir una sola cosa: “basta ya de violencia contra las mujeres y las niñas”. No hay una receta única para vencer esta problemática, educación, cultura, religión, respeto, igualdad de género, política, son elementos todos que deben estar presentes en el diseño e implementación de programas y campañas orientadas a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer.

-¿Cómo alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia y discriminación?

R.- Cuando como seres humanos individuales, internalicemos en nuestra conciencia esos valores de: igualdad y respeto y nuestro comportamiento esté regido en todo momento por esos valores, ese comportamiento individual poco a poco se convertirá en un comportamiento colectivo. En ese momento y no antes, estaremos en presencia de una sociedad que pueda exhibirse más justa e igualitaria. Es una tarea fundamental de la familia que debe ser apoyada por la escuela. También lo gobiernos y gobernantes (como entes modeladores de la sociedad) deben dar grandes aportes. No todo lo solucionamos con leyes. Estas son importantes y necesarias para regular la vida en sociedad. Pero creo que, además, debemos regular nuestra propia vida con educación y valores. Y esto se ha perdido y debemos rescatarlo.

-Dicen que la mujer que está en la calle trabajando desde muy joven no sabe mucho de cocinar y quehaceres domésticos. ¿Es verdad?

R.- No creo que eso sea cierto. Nuevamente, apunto hacia la familia, hacia la formación familiar. Por ejemplo, en mi caso, desde niña me enseñó mi mamá a cocinar y ya en la adolescencia yo sabia cocinar. Y hacia los oficios y deberes del hogar, estudiaba y trabajaba desde muy joven. Ahora, todo es cuestión de gustos. Puede que a alguien no le guste cocinar o planchar o realizar cualquier otro oficio del hogar. Pero eso no significa que no pueda aprender y hacerlo perfectamente. ¿Las mujeres podemos con todo (ja ja ja)!

-¿Es verdad que las mujeres son las principales tomadoras de decisión cuando se trata de finanzas del hogar?

R.- Puedo asegurar que las mujeres somos grandes administradoras de las finanzas del hogar, muchas veces, mejores que los hombres. Nuestro sentido de responsabilidad familiar y de protección nos hace ser ahorradoras, previsivas, cumplidoras y sabemos estirar el dinero para cubrir las necesidades del hogar.

Las capacidades de la mujer son múltiples y variadas y no debemos plantearlas en términos de competencia con el hombre. Debemos verlo más como complemento. Complementarnos para salir hacia adelante en la vida.