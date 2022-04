Entre el calor y los apagones: el vía crucis que viven los marabinos

abril 12, 2022 - 12:32 pm

La Semana Santa avanza, no solo con la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo; en cada hogar del Zulia el vía crucis se vive entre apagones y un clima sofocante que ponen a prueba la resistencia de los ciudadanos.

En el caso de Maracaibo, pese a que los termómetros marcan 31 grados de temperatura, en las calles y hogares el sudor no deja de empapar a la gente. Según The Weather Channel, este martes, la humedad en la capital zuliana ronda el 58%, mientras que la sensación térmica es de 35 grados. Y aún no llega la temporada más calurosa, que va de mayo a septiembre.

A la urbe marabina se le quiere a pesar del calor, el cual se encuentra impregnado en el ADN de quien la habita; sin embargo, al mezclarse con los descontrolados e imprevistos racionamientos eléctricos, el asunto se torna serio y la incomodidad no se hace esperar.

Refugiarse a la sombra de los árboles mientras se transita, buscar las áreas más ventiladas de las casas, mantenerse hidratados, usar ropa de algodón y utilizar protector solar son algunas de las recomendaciones conocidas para ampararse de los rigores del astro rey.

Del clima y sus embates el zuliano ya está curtido; a lo que no parece habituarse es a las fluctuaciones que les mantienen en vilo y que ponen en peligro la vida útil de los electrodomésticos y el bienestar de las familias, sobre todo de niños, ancianos y personas convalecientes. «Llevamos esta cruz a cuestas, los apagones nos tienen la vida triste», lamenta Alba Chacín, vecina del sector Los Haticos.

F. Reyes

Noticia al Día