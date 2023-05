El mundo radial llora la partida de Máximo Flores, director de Maracaibo Stereo 107.3 FM

98471

-El mundo de la radio en el Zulia está de luto por la muerte del empresario Máximo Flores, quien falleció este lunes 22 de mayo.



Flores fue un pionero en el ámbito radial en la región y en Venezuela, destacando como director de Maracaibo Stereo 107.3 FM y de Radio Maracaibo, donde narró juegos de béisbol de Gavilanes, Centauros y Pastora.



Además, logró fortalecer el Circuito X, una cadena de emisoras de todo el país con sede en Caracas. Flores comenzó su carrera como comentarista deportivo en su ciudad natal, Coro, a la edad de 20 años, pero su intuición lo llevó a Maracaibo, donde fundó Radio Maracaibo y posteriormente Maracaibo Stereo.



En una entrevista, Máximo Flores expresó que su mayor logro profesional fue la emisora: “Aunque no hice cursos de locución, la práctica me dejó mucho por enseñar, y desde Maracaibo Stereo he ayudado a muchos periodistas a darse a conocer desde esta plataforma”.



La noticia de su fallecimiento ha conmovido a la comunidad radial en Venezuela, quienes reconocen su legado en la industria.



Máximo Flores será recordado como un precursor de la radio en la región, creador de una emisora emblemática y un referente para muchos en el ámbito radial en Venezuela.



Su capacidad de liderazgo y lineamientos éticos al conducir a la mayoría de los integrantes del grupo de compañeros Noti Maracaibo siempre fue admirada.

Máximo Flores deja un legado imborrable en la historia de la radio en Venezuela._

Noticia al Día