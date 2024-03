Viaje a la Isla Mágico Manglar, un lugar que tal vez no conoces del Lago de Maracaibo

248651

En la Isla Mágico Manglar nos reciben las aves con sus cantos, suelos pantanosos, pequeñas tortugas, traga venados, mapaches y hasta cangrejos. Estos son los habitantes de esta pequeña isla, formada de manera natural a partir de los años 60, debido a las excavaciones para abrir el canal marítimo. Con la ayuda de las altas mareas, poco a poco, fue formándose el islote, como indicó Lenin Parra, biólogo, durante el recorrido.

Esta pequeña isla cuenta con tres manglares de colores: negro, blanco y rojo. Estas son las maravillas que esconden nuestras emblemáticas joyas ecológicas. Uno de los manglares adorna el lago de Maracaibo y ayuda a contrarrestar la contaminación de sus aguas.

Visitamos la laguna del Manatí, llamada así por ser el hábitat actual de este animal en peligro de extinción. Las aguas limpias y la brisa fresca tienen un papel importante en la auto regeneración de estos manglares, dando paso a un universo completo en medio del lago.

Una de las razones por las cuales Fitlosofhy realiza estos viajes es concienciar a las personas sobre la contaminación del lago. Lenin Parra nos comenta que gracias a estos manglares, las aguas del lago pueden ser filtradas y contribuyen a la crisis global ambiental, la contaminación y el calentamiento global. Además, son fundamentales para la biodiversidad, ya que protegen una cantidad de especies de alta importancia para las comunidades pesqueras. Este es un tema de suma importancia, ya que sin manglares no habría pesca.

Ahora, no es necesario viajar para disfrutar de las maravillas de un manglar en medio de la ciudad, con una vista espectacular. Sin duda, es una experiencia que no se puede pasar por alto y que te dejará un grato sabor que debes añadir a tus recuerdos de cosas increíbles por hacer. Y qué mayor bendición que poder hacerlo desde tu ciudad, conectando con tu tierra, conociendo más del lugar donde vives y visitando esos rincones que aún no has explorado, lo cual te llevará a amar aún más lo propio.

fotos: Wilberth Marval

Maylet Fraino/Willberth Marval

Noticia al Día